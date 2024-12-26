Главврача Балашихи задержали по делу о многолетнем взяточничестве

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В Балашихе силовики задержали депутата городского Совета депутатов и главного врача местной больницы Михаила Антипова.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным следствия, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.
24 декабря «Радио 1» передавало, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве, но сам Богданов вину свою не признает.
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По данным следствия, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.
24 декабря «Радио 1» передавало, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве, но сам Богданов вину свою не признает.
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Мария Моисеева