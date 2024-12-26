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Главврача Балашихи задержали по делу о многолетнем взяточничестве

Депутата горсовета и главврача Балашихи Антипова задержали по делу о взятках
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе силовики задержали депутата городского Совета депутатов и главного врача местной больницы Михаила Антипова.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Антипов в течение нескольких лет получал деньги от сотрудников больницы за покровительство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.



24 декабря «Радио 1» передавало, что в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов по госзаказу Минобороны РФ появился новый фигурант Михаил Богданов. Ему вменяют посредничество во взяточничестве, но сам Богданов вину свою не признает.

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#деньги
#уголовное ук
#депутат
#рф
В Apple объяснили, почему из российского App Store исчезают сервисы VPN
Apple объяснили удаление VPN из ​российского App Store желанием продолжить бизнес
26 декабря 2024, 04:46

Фото: iStock/Wirestock

Apple начала удалять приложения VPN и часть СМИ из российского сегмента App Store, чтобы соответствовать местным законодательным требованиям.
Представитель Apple подчеркнул, что несоблюдение этих требований может поставить под угрозу возможность работы App Store в России.

«Правительство США поощряет компании предоставлять российским гражданам услуги связи, поскольку доступность этих услуг наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов», — добавил представитель компании.
Эти действия Apple соответствуют общей линии российских властей на усиление контроля за интернет-пространством, включая ограничение доступа к определенным сервисам и информации.

Ранее Роскомнадзор заявил, что из App Store в России было удалено 25 приложений, предоставляющих услуги VPN. Ведомство активно работает над ограничением использования VPN, рассматривая его как способ обхода блокировок. Также отмечается, что ранее Роскомнадзор требовал от YouTube удалить материалы, популяризирующие использование VPN.

23 декабря «Радио 1» писало о возможности скорой блокировки WhatsApp в России. Незадолго до этого стало известно, что РКН уже добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ и обязал открывать переписки чатов пользователей для ФСБ.

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Россиянам рассказали о штрафах за запуск салютов и фейерверков
Депутат Кошелев: запуск фейерверков может обойтись правонарушителю в 50 тысяч руб.
26 декабря 2024, 04:33

Фото: iStock/howtogoto

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что запуск фейерверков, повлекший за собой ущерб имуществу или здоровью, может обойтись виновному в штраф до 50 тысяч рублей.
В интервью РИА Новости он уточнил, что строгость наказания зависит от последствий.

В рамках статьи 20 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а при введенном противопожарном режиме сумма увеличивается до 20 тысяч рублей.

Если пиротехника вызвала пожар или нанесла вред здоровью, штраф составит 40–50 тысяч рублей. При тяжелых травмах или значительном ущербе виновного могут привлечь к уголовной ответственности, что предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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«Во многих регионах представители государственной жилищной инспекции рекомендуют жителям отказаться от запуска салютов и фейерверков. Но тем не менее наши граждане к празднику готовятся, и это не запретить», — сказал Кошелев, а затем добавил, что в таком случае граждане должны подходить к запуску фейерверков с осторожностью.
Если же фейерверки запускают в опасной близости от людей или зданий, например, с балкона или в общественном месте, Кошелев советует незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.

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#штраф
#пожар
#пиротехника
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#112
#рф
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​Правила поступления в ​ВУЗы ​могут ужесточить: как и кого затронут изменения в 2025 году?
В ГД предложили ​пересмотреть и ужесточить правила приема в ВУЗ после колледжа
26 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/fpphotobank

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов.
Документ, содержащий поправки к статье 70 закона «Об образовании в РФ», предложила группа депутатов. «Интерфакс» сообщает, что если инициатива будет одобрена, то новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения. Например, выпускник медицинского колледжа по программе «Сестринское дело» сможет поступить на «Лечебное дело» без сдачи ЕГЭ. В остальных случаях результаты ЕГЭ станут обязательными.

Газета «Коммерсантъ» добавляет, что учебные заведения самостоятельно разработают перечень соответствий между специальностями. Текущая система, позволяющая поступать без ЕГЭ вне зависимости от профиля, будет отменена.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александра Мажуги, для вузов, которые уже предъявляют строгие требования, ничего не изменится. Однако нововведения помогут устранить несоответствия в подготовке и обеспечат более качественный отбор студентов.

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#вузы
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#рф
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Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки
25 декабря 2024, 23:07

Фото: iStock/Nastco

Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в телеграм-канале «RT на русском», за сутки собрал более миллиона просмотров. В нем поднимается тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.
Ролик длительностью 58 секунд начинается с девочки, которая просыпается в ожидании подарков. Она надеется увидеть Деда Мороза и радостно подходит к окну. Однако вместо привычного сказочного персонажа в дом приходит «Святий Миколай», сопровождаемый человеком в военной форме.

«Миколай» быстро теряет свой «свет», когда вместе с помощником вытаскивает отца ребенка из кровати и тащит его на фронт. На финальных кадрах видео появляется настоящий Дед Мороз, который грустно наблюдает за происходящим.

Видео завершается тревожной музыкой и надписью: «Когда в стране не осталось ничего святого».

«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит», — подписано в сообщении под видео.



Пост получил широкое обсуждение среди зрителей, активно делившихся им в социальных сетях — число репостов достигло почти девяти тысяч.

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#дед украина
#мобилизация
#telegram
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Вручение Премии ЦФО в области литературы и искусства состоялось в Москве
25 декабря 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy

Торжественная церемония вручения Премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства прошла в столице. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щёголева, принявшего участие в мероприятии.
Премия вручалась за воссоздание и популяризацию литературы среди детей и юношества, а также за популяризацию древнерусского исторического наследия.

Кроме того, вручались благодарственные письма за вклад в музейное дело и просвещение молодого поколения, за создание различных тематических проектов и их реализацию.

Перед этим стало известно об открытии в подмосковном Подольске стелы «Город трудовой доблести» у административного здания.

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#искусство
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Синоптик Ильин: 31 декабря в Москве ожидается до +2 градусов
25 декабря 2024, 20:54

Фото: iStock/Olga Nazarova

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве будет температура выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в последний день этого года ожидается до +2 градусов, под утро 1 января — похолодает до -4.
Он также спрогнозировал теплые дни и на этой неделе.
«До конца года ничего яркого ожидать не стоит. Преимущественно облачная погода. В четверг облачно с прояснениями, без осадков, в остальные дни небольшие осадки. Температура днем 2...-3 °С, ночью 1...-4 °С, ветер переменных направлений», — поделился метеоролог в беседе с RT.
В то же время далеко не по всей России ожидаются такие теплые дни. Как сообщает «Сiбдепо», в Кузбассе температура опустилась до -20 градусов мороза. Из-за резкого похолодания деревья в Кемерово покрылись толстым слоем льда.

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#метеоролог
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Семейный эксперт Жгутова раскритиковала излишние траты к Новому году
25 декабря 2024, 20:51

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Излишние траты к Новому году чаще всего оказываются импульсивными, когда люди скупают множество вещей со скидками, а потом они становятся ненужными. Об этом заявила эксперт семейной политики Элина Жгутова. По ее словам, на подарок тоже не стоит слишком много тратиться, так как это его ценность заключается в хлопотах вокруг него, а не в стоимости.
Эксперт подчеркнула, что также неуместны широкие празднования в связи с проведением СВО.
«Создается впечатление, что у нас есть повод праздновать победу. Салют — это все-таки прямая ассоциация с победами. Кроме того, в районах, куда залетают вражеские дроны, эти взрывы могут создать ненужную панику», — посетовала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время фейерверки уже вошли в повседневную жизнь многих россиян. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области поймали подростка, который бросил зажженную петарду в подъезд. Нарушителем оказался пятиклассник, который решил выделиться перед друзьями.
«По словам самого мальчика, пиротехнику он взял без разрешения из коробки, которую купила мама для празднования Нового года, и таким способом решил похвастаться перед сверстниками», — пишет издание.
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Эксперт рассказал, как удалось выжить потерпевшим крушение в Актау
Эксперт Романов: места в хвосте самолета повышают шансы выжить при катастрофе
25 декабря 2024, 20:47

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Места в хвосте самолета повышают шансы на выживание при авиакатастрофе. Об этом заявил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, комментируя крушение самолета в Казахстане. По его словам, кресла в конце салона являются более безопасными.
«Такой вывод можно сделать из практики. При жесткой посадке происходит смещение кресел вперед. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми», — объяснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Романов подчеркнул, что бывали и обратные случаи, когда люди с задних рядов погибали при жесткой посадке из-за пожара и задымления. Однако, добавил специалист в разговоре с RT, по общемировой статистике именно места в хвосте самолета являются наиболее безопасными.
«Это математическая модель, когда посадка производилась с большим креном и со скольжением, поэтому после взрыва передняя часть поехала, а задняя по инерции отлетела и развалилась. В задней части обычно спасаются пассажиры. Есть такая мировая статистика», — объяснил Романов.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

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#эксперт
#пассажиры
#статистика
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#крушение
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Названо условие для избавления России от телефонных мошенников
Лебедев: РФ разберется с телефонными мошенниками, наведя порядок на Украине
25 декабря 2024, 20:43

Фото: istockphoto/artoleshko

Россия разберется с мошенниками на Украине, наведя порядок в республике, написал в соцсетях дизайнер Артемий Лебедев, рассуждая об участившихся звонках от аферистов.
«Когда мы обратно возьмем Украину и наведем там порядок, естественно, со всеми этими телефонными мошенниками разберемся, если они не успеют сбежать в Канаду», — заключил он.
Перед этим стало известно, что в подмосковной Лобне задержали курьера, подозреваемого в связи с мошенниками. С 34-летним жителем столицы сейчас разбираются правоохранители. Известно, что задержанный причастен к двум аналогичным эпизодам. Ущерб составляет более миллиона рублей. Другие участники аферы разыскиваются.

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#россия
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#мошенники
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