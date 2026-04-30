Гоблин назвал «занятие для дебилов»

Блогер Пучков: раньше в России негативно относились к чтению комиксов
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в эфире радио Sputnik заявил, что чтение комиксов раньше считалось «занятием для дебилов». Соответствующая запись появилась на его странице во «ВКонтакте».
Пучков отметил, что негативное отношение к чтению комиксов складывалось в России из-за того, что их в стране практически не было.
«Совсем недавно у нас потребление комиксов проходило по графе «занятие для дебилов». Извините, конечно, так было», — сказал Гоблин.Однако, по его словам, с широким распространением в России графической литературы, мнение об этом хобби сильно изменилось.
