24 ноября 2026, 17:08

В Хабаровске голый мужчина прыгал по кондиционерам в многоэтажке

Фото: iStock/blinow61

В Хабаровске задержали голого мужчину, предположительно находившегося под наркотиками, который прыгал по блокам кондиционеров на большой высоте. Об этом сообщает телеграм-канал NewsKhv.