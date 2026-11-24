Голый россиянин прыгал по кондиционерам и звал на помощь
В Хабаровске задержали голого мужчину, предположительно находившегося под наркотиками, который прыгал по блокам кондиционеров на большой высоте. Об этом сообщает телеграм-канал NewsKhv.
Инцидент произошел на улице Оборонной. Местные жители заметили голого мужчину, который вылез из окна квартиры на восьмом этаже. Сначала он спрыгнул на кондиционер этажом ниже, а затем добрался до блока на шестом. При этом горожанин выкрикивал, что его похитили и держали в квартире, а также требовал вызвать полицию.
Когда во двор въехала патрульная машина, нарушитель через окно забрался в квартиру на шестом этаже, где живет пожилая женщина. Пенсионерке удалось выставить незваного гостя на лестничную площадку. После этого он метался по подъезду, пытаясь уйти от стражей порядка, однако его все же поймали.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге голый мужчина напугал сотрудниц студии пилатеса, ворвавшись в помещение на четвереньках.
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