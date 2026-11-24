Под Липецком локализовали пожар на складах площадью 6000 квадратов
В Липецкой области локализовали пожар на складах площадью шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в мессенджере «МАКС».
По данным ведомства, распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить дальнейшего перекидывания пламени на соседние здания. В настоящий момент на месте работают 30 специалистов и семь единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.
Губернатор Игорь Артамонов уточнил, что возгорание началось на складах одного из предприятий на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». Он подчеркнул, что причины пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
Ранее сообщалось, что 89 специалистов и 19 единиц техники от МЧС разбирают завалы на месте взрыва газа и пожара в Алтайском крае.
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