В Новосибирске трёхлетний мальчик остался один в квартире с трупом отца
В Новосибирске трёхлетний мальчик провёл несколько часов запертым в квартире, где находилось тело его отца. Об этом сообщает «МК».
Старший по многоквартирному дому обратил внимание, что из одной из квартир течёт вода, и позвонил спасателям. Он рассказал, что внутри находится маленький ребёнок, который зовёт на помощь.
По предварительным сведениям, отцу малыша стало плохо из-за проблем со здоровьем. Спасатели вскрыли дверь и увидели в ванной мужчину без признаков жизни. Мальчика передали сотрудникам полиции. Специалисты пока не установили причину смерти его родителя.
До этого сообщалось об инциденте в Магнитогорске. 60-летняя женщина убила своего мужа и неделю жила с трупом в квартире.
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