Американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в начале конфликта с Ираном
Американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в первые недели военной операции США против Ирана. Об этом сообщает телеканал Newsmax.
Согласно материалу, в момент, когда Вашингтон ввёл морскую блокаду Ирана и рассматривал возможность захвата острова Харк, на судне USS Boxer, на борту которого находился 11-й экспедиционный отряд морской пехоты, возникла неисправность двигателя.
Вместо того чтобы усилить американскую группировку в Аравийском море, корабль встал на ремонт на совместной британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Один из американских чиновников подчеркнул в беседе с телеканалом, что поломка произошла в критически важный период и лишила командование дополнительных рычагов давления на Тегеран.
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