Голикова сообщила о крайне тяжелом состоянии девяти раненых в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Девять пострадавших во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она также подчеркнула, что среди раненых есть ребенок. За его жизнь продолжают бороться врачи.
По словам Голиковой, 25 пациентов готовятся к выписке, их состояние удовлетворительно.
Прежде сообщалось, что по последним данным, в результате теракта в Подмосковье, погибли 139 человек. Следственный комитет России продолжает выяснять, кто был организатором массового расстрела людей.
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По словам Голиковой, 25 пациентов готовятся к выписке, их состояние удовлетворительно.
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Анастасия Хохлова