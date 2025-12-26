Google заберет свои старые серверы из РФ

26 декабря 2025, 20:46

Google заберет свои старые серверы у провайдеров из России

Фото: istockphoto/Ivanko_Brnjakovic

Корпорация Google уведомила российских интернет-провайдеров о намерении вывести из эксплуатации и вывезти кэширующие серверы Dell R720. Об этом сообщили источники РБК.