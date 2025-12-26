Google заберет свои старые серверы из РФ
Корпорация Google уведомила российских интернет-провайдеров о намерении вывести из эксплуатации и вывезти кэширующие серверы Dell R720. Об этом сообщили источники РБК.
В письме операторам компания пояснила, что эти машины сняли с производства и они больше не имеют гарантийной поддержки.
По данным провайдеров, речь идет об оборудовании системы Google Global Cache, которая ускоряет доставку контента пользователям. На таких серверах локально хранятся наиболее востребованные сервисы Google — видео YouTube, карты, обновления для Android и Chrome, а также изображения из поиска.
В документе отмечается, что процесс начнется 26 января 2026 года. Google пообещала позже прислать инструкции по подготовке оборудования к вывозу и разъяснить дальнейший порядок действий.
