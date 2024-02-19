Города Московской области вошли в лидеры рейтинга по строительству квартир

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные Красногорск и Мытищи вошли топ-5 городов-лидеров по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Красногорск, где строится 3,09 кв. м. жилья на одного человека, занимает в этом рейтинге четвёртое место, Мытищи – пятое с показателем 2,95 кв. м.
Из других городов Московской области в топ-30 попали Домодедово (17-е место, 1,66), Одинцово (25-е место, 1,36) и Химки (27-е место, 1,32)
Москва замыкает тридцатку с показателем 1,27 кв. м. жилья на человека.
Больше всего жилья в расчёте на одного человека строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке, меньше всего – в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.
В качестве показателя, по которому ранжировались города в рейтинге по масштабам строительства квартир, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России. Это административные центры субъектов Федерации и другие крупнейшие города страны.
В комментарии к рейтингу указано, что 2023 год стал для российского строительного рынка очень удачным. По итогам года было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом.
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Из других городов Московской области в топ-30 попали Домодедово (17-е место, 1,66), Одинцово (25-е место, 1,36) и Химки (27-е место, 1,32)
Больше всего жилья в расчёте на одного человека строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке, меньше всего – в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.
В качестве показателя, по которому ранжировались города в рейтинге по масштабам строительства квартир, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России. Это административные центры субъектов Федерации и другие крупнейшие города страны.
В комментарии к рейтингу указано, что 2023 год стал для российского строительного рынка очень удачным. По итогам года было введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом.
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Лора Луганская