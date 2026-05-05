В Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот»

05 мая 2026, 16:10

В Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня Победы 9 мая впервые пройдет акция «Бессмертный флот». Об этом рассказал руководитель городского штаба общественного движения «Бессмертный полк России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.





В акции примут участие порядка 30 парусных и моторных судов. На них нанесут названия и изображения кораблей, которые сражались в ВОВ, а также военно-морскую и патриотическую символику. Участниками «Бессмертного флота» станут опытные судоводители, ветераны СВО, представители духовенства и дети с особенностями развития.





«Мероприятие даст возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы войны на Балтике. Акция получила благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия», — приводит «Петербургский дневник» слова Смирнова.