Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей на российских дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции России проведут массовые проверки на дорогах страны с 5 по 7 декабря. О предстоящих рейдах сообщили региональные управления ведомства.
Инспекторы уделят особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия пройдут в Нижегородской, Самарской, Тамбовской областях, в Крыму и других регионах.
В ГИБДД просят граждан сообщать в полицию, если они видят на дороге водителей с неадекватным поведением. По информации ведомства, алкоголь замедляет реакцию и снижает внимательность, что повышает риск аварий.
За вождение в нетрезвом виде закон предусматривает лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечёт более строгую, в том числе уголовную, ответственность.
