Достижения.рф

Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей на российских дорогах

С 5 по 7 декабря ГИБДД проведёт массовые проверки на дорогах России
Фото: Istock/z1b

Сотрудники Госавтоинспекции России проведут массовые проверки на дорогах страны с 5 по 7 декабря. О предстоящих рейдах сообщили региональные управления ведомства.



Инспекторы уделят особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия пройдут в Нижегородской, Самарской, Тамбовской областях, в Крыму и других регионах.

В ГИБДД просят граждан сообщать в полицию, если они видят на дороге водителей с неадекватным поведением. По информации ведомства, алкоголь замедляет реакцию и снижает внимательность, что повышает риск аварий.

За вождение в нетрезвом виде закон предусматривает лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечёт более строгую, в том числе уголовную, ответственность.

Ранее в России предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тысяч рублей.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0