Россиянам назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии

05 декабря 2025, 02:56

Говырин: Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 9,5 тысячи рублей

Фото: iStock/panophotograph

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит примерно 9,5 тысячи рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин («Единая Россия»).





Он уточнил, что точная сумма выплаты будет равна 9584 рублям 69 копейкам.



