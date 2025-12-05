Россиянам назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Говырин: Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 9,5 тысячи рублей
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит примерно 9,5 тысячи рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин («Единая Россия»).
Он уточнил, что точная сумма выплаты будет равна 9584 рублям 69 копейкам.
В Госдуму внесут инициативу о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
В октябре Говырин сообщал, что с 1 января будущего года страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6%. Повышение затронет всех получателей, включая пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность.
