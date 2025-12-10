10 декабря 2025, 09:43

Слуцкий: желание фон дер Ляйен по изъятию активов РФ не сбудется

Леонид Слуцкий (Фото: Telegram @slutsky_l)

ЕС не сможет полностью изъять замороженные российские активы. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Ранее сообщалось, что ЕС может навсегда заблокировать замороженные активы РФ. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа и Украина не могут и дальше затягивать вопрос изъятия российских денег.



По его словам, позиция фон дер Ляйен и её единомышленников является «политикой партии войны», которая идёт вразрез с интересами Европы.





«Те, кто выступает против России и против мирного урегулирования, сегодня не представляют европейцев. Они работают против будущего Европы, против здравого смысла и, в конечном счёте, против тех, кто им доверяет», — сказал Слуцкий в разговоре с Life.ru.