Госдума рассмотрит закон о бесплатном горячем питании для всех школьников
Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев внесли межфракционный законопроект, гарантирующий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников России с 1 по 11 класс.
Об этом сообщает РИА Новости. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального и местного уровней. Как отметил Дмитрий Гусев, сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами и сладостями, что негативно сказывается на их здоровье и успеваемости.
Авторы инициативы подчеркивают, что принятие закона позволит снизить риски развития заболеваний у детей, сформировать привычки здорового питания и повысить работоспособность учащихся. В настоящее время бесплатное горячее питание в школах получают только ученики 1-4 классов и отдельные льготные категории учащихся.
