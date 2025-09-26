Госдума рассмотрит закон о бесплатном горячем питании для всех школьников

26 сентября 2025, 01:38

Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев внесли межфракционный законопроект, гарантирующий бесплатное одноразовое горячее питание для всех школьников России с 1 по 11 класс.