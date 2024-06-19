Госномера за 6 млн и особняки за миллиарды: имущество заместителей Шойгу и как живут генералы Минобороны РФ

В Минобороны РФ прошли кадровые чистки. За чередой отставок и назначений стоят громкие увольнения и аресты должностных лиц ведомства, уличенных в совершении коррупционных преступлений. О том, у кого из генералов самая дорогая недвижимость, как и где жили их семьи расскажет редакция «Радио 1».