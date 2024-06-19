Госномера за 6 млн и особняки за миллиарды: имущество заместителей Шойгу и как живут генералы Минобороны РФ

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В Минобороны РФ прошли кадровые чистки. За чередой отставок и назначений стоят громкие увольнения и аресты должностных лиц ведомства, уличенных в совершении коррупционных преступлений. О том, у кого из генералов самая дорогая недвижимость, как и где жили их семьи расскажет редакция «Радио 1».
Дворец Цаликова на Рублёвке
Уволенный из Минобороны Руслан Цаликов занимал должность замглавы ведомства. Он занимался вопросами капитального строительства, финансовым аудитом и курировал направление взаимодействия Минобороны со СМИ.
По информации lifе, семья Цаликова проживает в элитном поселке на Рублевке. На территории особняка расположены теннисные корты и гостевые дома. Стоимость роскошного жилища оценивается в два миллиарда рублей. Также имеются сведения о принадлежащих Цаликову апартаментах на Патриарших прудах и Барвихе. Стоимость недвижимости оценивается в 500 млн и 50 млн соответственно.
Резиденции замминистра Шевцовой
Ранее занимавшая пост госсоветника 1-го класса Татьяна Шевцова занималась соцобеспечением и госзаказами. Чиновница МО успела обзавестись квартирой в элитном районе Санкт-Петербурга и коттеджем в пригороде. Стоимость недвижимости превышает 100 млн рублей каждая. Также Шевцовой принадлежит резиденция на берегу старицы Москвы-реки, стоимость которой оценивается в 2 млрд рублей.
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Престижное жилище генерала Попова
Уволенный Павел Попов возглавлял в Минобороны инновационное направление и курировал работу информационных и телекоммуникационных технологий. Семья генерала проживает в престижном ЖК в столичных Хамовниках. Кроме того, Поповы владеют особняком в коттеджном поселке и резиденцией на берегу Енисея, стоимость которой превышает 50 млн рублей.
Как живет семья экс-замминистра Панкова
Бывший замминистра обороны Николай Панков занимался кадровыми вопросами, курировал профильные вузы и училища. Столичные апартаменты на Красной Пресне, принадлежащие генералу, оцениваются в 80 млн рублей. Также семья Панковых владеет домом на Большом Каретном, вблизи сада «Эрмитаж», стоимостью 30 млн рублей.
Замминистра Иванов покупал номера на авто за 6 млн
Арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Тимур Иванов владел люксовым автопарком. В гараже чиновника МО были два зарубежных внедорожника с госномерами, стоимость которых суммарно превышает 6 млн рублей. Как выяснило следствие, Иванов с супругой ежегодно пополняли автопарк. К 2019-му году в гараже Ивановых насчитывалось 19 элитных автомобилей, в том числе раритетный лимузин, стоимость которого варьируется от 11 до 18 млн рублей.
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