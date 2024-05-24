Уволен командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов: биография, обвинения в потерях в зоне СВО

Фото: Минэкономразвития РД
В Министерстве обороны очередное громкое увольнение. Командующего 20-й армией, участвующей в спецоперации, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отстранение Ахмедова связано с реализацией слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь своих солдат.
Официального подтверждения о снятии Ахмедова с должности командующего 20-й армией на вечер 23 мая не было.
В сводке «Радио 1» расскажем биографию Сухраба Ахмедова, чем известен экс-командир и в чем его обвиняли военнослужащие.
Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1996 году, после чего начал службу в Новосибирске. Военная карьера Ахмедова продолжилась в разных городах, включая Батуми, Буйнакск, и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве.
Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Сухрабу Ахмедову звания генерал-лейтенанта ВС РФ.
В начале СВО на Украине в 2022 году 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Павловске в ДНР.
В письме утверждаюсь, что командующий перебросил военнослужащих в «непонятное наступление» на Павловку. Как утверждают бойцы, маневры ВС РФ под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающей высоты в Угледаре, где закрепилась украинская армия. Морской пехотинец назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции ДНР уязвимыми для атак ВСУ.
В Минобороны России на это заявили, что вследствие «грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады, «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».
Согласно информации военного министерства, потери ВСУ в среднем составляют 7 к 1, а на некоторых участках — 9 к 1 в людях и технике.
По данным «Рыбаря», Ахмедов был отстранен от командования после того, как несколько недель назад в результате удара в одном из тыловых районов ЛНР пострадали бойцы, подчинённые генералу. Командир не смог предотвратить повторное нападение после первого удара, утверждая, что «молния не бьёт в одно место дважды».
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В сводке «Радио 1» расскажем биографию Сухраба Ахмедова, чем известен экс-командир и в чем его обвиняли военнослужащие.
Краткая биография Сухраба АхмедоваСухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в Грозном, Чечено-Ингушская АССР. Его отец, Султан Исмаилович, служил полковником и ушел в отставку. Мать, Анисат Гасан-Гусейновна, работала преподавателем английского языка.
Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1996 году, после чего начал службу в Новосибирске. Военная карьера Ахмедова продолжилась в разных городах, включая Батуми, Буйнакск, и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве.
Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Сухрабу Ахмедову звания генерал-лейтенанта ВС РФ.
В начале СВО на Украине в 2022 году 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Павловске в ДНР.
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Ахмедова обвиняли в крупных потерях под УгледаромВ ноябре 2022 года в сети появились сведения, что из-за действий командования 155-я бригада понесла большие потери под Павловкой. Морпехи отправили письмо с жалобами губернатору Приморья Олегу Кожемяко
В письме утверждаюсь, что командующий перебросил военнослужащих в «непонятное наступление» на Павловку. Как утверждают бойцы, маневры ВС РФ под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающей высоты в Угледаре, где закрепилась украинская армия. Морской пехотинец назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции ДНР уязвимыми для атак ВСУ.
В Минобороны России на это заявили, что вследствие «грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады, «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».
Согласно информации военного министерства, потери ВСУ в среднем составляют 7 к 1, а на некоторых участках — 9 к 1 в людях и технике.
По данным «Рыбаря», Ахмедов был отстранен от командования после того, как несколько недель назад в результате удара в одном из тыловых районов ЛНР пострадали бойцы, подчинённые генералу. Командир не смог предотвратить повторное нападение после первого удара, утверждая, что «молния не бьёт в одно место дважды».
Личная жизньСухраб Ахмедов женат на Маргарите Владимировне. У пары есть две дочери и сын.
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Алина Юрчак