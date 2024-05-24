Уволен командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов: биография, обвинения в потерях в зоне СВО

В Министерстве обороны очередное громкое увольнение. Командующего 20-й армией, участвующей в спецоперации, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отстранение Ахмедова связано с реализацией слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь своих солдат.