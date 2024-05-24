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Уволен командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов: биография, обвинения в потерях в зоне СВО

Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности: что известно
24 мая 2024, 02:00
Фото: Минэкономразвития РД

Фото: Минэкономразвития РД

В Министерстве обороны очередное громкое увольнение. Командующего 20-й армией, участвующей в спецоперации, Сухраба Ахмедова сняли с должности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отстранение Ахмедова связано с реализацией слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь своих солдат.
Официального подтверждения о снятии Ахмедова с должности командующего 20-й армией на вечер 23 мая не было.

В сводке «Радио 1» расскажем биографию Сухраба Ахмедова, чем известен экс-командир и в чем его обвиняли военнослужащие.



Краткая биография Сухраба Ахмедова

Сухраб Ахмедов родился 23 декабря 1974 года в Грозном, Чечено-Ингушская АССР. Его отец, Султан Исмаилович, служил полковником и ушел в отставку. Мать, Анисат Гасан-Гусейновна, работала преподавателем английского языка.

Окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 1996 году, после чего начал службу в Новосибирске. Военная карьера Ахмедова продолжилась в разных городах, включая Батуми, Буйнакск, и Олейск. В 2005 году он завершил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе в Москве.

Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. 6 декабря 2023 года президент России Владимир Путин присвоил Сухрабу Ахмедову звания генерал-лейтенанта ВС РФ.

В начале СВО на Украине в 2022 году 155-я бригада морской пехоты выполняла боевые задачи в Павловске в ДНР.

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Ахмедова обвиняли в крупных потерях под Угледаром

В ноябре 2022 года в сети появились сведения, что из-за действий командования 155-я бригада понесла большие потери под Павловкой. Морпехи отправили письмо с жалобами губернатору Приморья Олегу Кожемяко

В письме утверждаюсь, что командующий перебросил военнослужащих в «непонятное наступление» на Павловку. Как утверждают бойцы, маневры ВС РФ под Павловкой хорошо просматриваются с преобладающей высоты в Угледаре, где закрепилась украинская армия. Морской пехотинец назвал позиции бригады и находящиеся в поселке части Народной милиции ДНР уязвимыми для атак ВСУ.

В Минобороны России на это заявили, что вследствие «грамотных действий командиров подразделений» потери морских пехотинцев, воюющих в составе 155-й бригады, «не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй».

Согласно информации военного министерства, потери ВСУ в среднем составляют 7 к 1, а на некоторых участках — 9 к 1 в людях и технике.

По данным «Рыбаря», Ахмедов был отстранен от командования после того, как несколько недель назад в результате удара в одном из тыловых районов ЛНР пострадали бойцы, подчинённые генералу. Командир не смог предотвратить повторное нападение после первого удара, утверждая, что «молния не бьёт в одно место дважды».

Личная жизнь

Сухраб Ахмедов женат на Маргарите Владимировне. У пары есть две дочери и сын.

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В США завершили обучение первой партии украинских пилотов
Пентагон: первая партия украинских лётчиков завершила обучение управлению F-16
24 мая 2024, 02:22

Фото: istock / VanderWolf-Images

Первая группа украинских летчиков завершила в Соединённых Штатах обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом информирует Politico, ссылаясь на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.
Издание не раскрыло число военных и дату окончания тренировок. Как утверждают источники газеты, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии.

Ранее начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что США давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого в Госдуме оценили показанную в США «карту ударов» по РФ.

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Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Погарским районом Брянской области
24 мая 2024, 01:48

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины над Погарским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём Телеграм-канале.
Как сообщает региональный глава, пострадавших и разрушений нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага
Крючков приравнял публикации с прилетами ВСУ с работой на врага
24 мая 2024, 00:15

Фото: istock / bpawesome

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак ВСУ с работой на врага. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
До этого глава республики Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска обстреляли Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое мирных жителей, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал советник.
Как утруждает Крючков, в Крыму готовы оплатить билеты «самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий» и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем вследствие украинской атаки.

Ранее глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
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Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым
Аксенов: в результате ракетной атаки ВСУ на Крым погибли два человека
23 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Soumen Hazra

Двое мирных жителей погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки украинских войск. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал Аксенов в Телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее было опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат
23 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/zabelin

Телеканал «Звезда» показал кадры спасения российским солдатом раненного украинского бойца Сергея Цветкова под Авдеевкой.
Бойцы российского спецназа группировки войск «Центр» захватили опорный пункт ВСУ в лесополосе под Авдеевкой. В блиндаже военные обнаружили брошенного умирать своими же военнослужащего ВСУ. Один из российских штурмовиков взвалил украинского бойца к себе на плечи и понёс. В знак благодарности за спасение он всю дорогу исполнял гимн России.

Цветков рассказал, что командование просто бросило солдат на убой. Он заявил, что они не командиры, а «быдло какое-то».

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#всу
#авдеевка
#спасение
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Опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ
Появились кадры горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 бойцов ВСУ
23 мая 2024, 20:09

Фото: iStock/grafoto

Опубликованы кадры последствий российского удара по пункту дислокации украинских боевиков и наёмников из других государств в Львовской области Украины. Ролик размещён в Telegram-канале Dambiev.

На кадрах видны остатки палаток, горящие армейские двухъярусные кровати.

Отмечается, что видео было снято в конце марта текущего года на Яворовском полигоне в Львовской области Украины.

Тогда ударом российских войск было уничтожено 15 бронемашин, ликвидировано или ранено порядка сотни военных, находившихся в тот момент на полигоне. В их числе было как минимум три десятка наёмников из стран НАТО.

В марте 2022 года ВС РФ ​уже наносили удары по Яворовскому полигону. Тогда ​также пострадали военные из западных государств.

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#всу
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Раненый солдат ВСУ пел гимн РФ, пока российский боец нес его на плечах
Раненый солдат ВСУ пел гимн РФ, пока его нес российский военный
23 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Раненый украинский солдат пел гимн РФ, пока его нес российский военный, сообщает телеканал «Звезда».
Российский военнослужащий из спецназа группировки «Центр» спас украинского солдата Сергея Цветкова под Авдеевкой. Бойцы ВС РФ захватили вражеский опорник в лесополосе. Там они нашли брошенного на смерть раненого военнослужащего ВСУ.

Один из наших штурмовиков положил солдата к себе на плечи и понес. Тот неожиданно начал напевать гимн России.

Позднее Цветков рассказал, что командиры ВСУ ведут себя «как быдло», а солдатами обращаются как со скотом.

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#всу
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США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS
23 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что в данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. По информации источников издания, дополнительно Вашингтон намерен поставить противотанковые системы Javelin и AT-4, мины, а также различные виды оружия.

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#сша
#конфликт
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В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта
ABC: в ВСУ допустили, что Киеву придется согласиться с потерей территорий
23 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Украинские войска допустили, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на командира 57-й бригады ВСУ полковника Александра Бакулина.
Он выразил мнение, что как и все подобные конфликты столкновение России и Украины завершится проведением мирных переговоров и последующим подписанием соглашения.

По сообщению телеканала, Бакулин, по всей видимости, готов признать необходимость территориальных уступок, как это сделала Финляндия в ходе конфликта с СССР. Хоть страна в то время и потеряла часть своих территорий, она по-прежнему существует как отдельное государство, а Россия никак не пытается помешать ей существованию. Он предположил, что с Украиной дела будут обстоять точно также.

Также полковник рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на поле боя, но российские войска продолжают добиваться успехов в Харьковской области. В настоящее время ВСУ продолжают оставаться в сложном положении, поскольку конфликт идёт, а военная помощь от США так и не доходит до армии.

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