Стало известно, где в России пенсионеры получают более 30 тысяч рублей
Средняя пенсия в десяти регионах России превысила 30 000 рублей. Такие сведения приводит ТАСС на основании информации Социального фонда.
Более 30 тысяч рублей в среднем получают неработающие пенсионеры в Республике Коми, Архангельской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях.
На Чукотке средний размер пенсии достиг более 40 тысяч рублей. По стране в целом пенсионеры получают около 23 530 рублей. Средний размер выплат для работающих пенсионеров составляет 21 373 рубля, для неработающих — 24 006 рублей.
Накануне в Госдуме рассказали о пенсионных поправках, вступающих в силу с 1 января.
