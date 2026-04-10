Губернатор Кузбасса Середюк посетил продуктовую ярмарку в Кемерове

Фото: iStock/Juniper_Berry

Глава Кузбасса Илья Середюк посетил сельскохозяйственную ярмарку на площади Советов в центре Кемерова и отметил отсутствие наценок на продукты.



По данным VSE42.RU, на ярмарке местные фермеры представили яйца, куличи, мясную продукцию, папоротник, ягоды, грибы и кедровые орехи и другие продукты.

«Обошёл ряды, поговорил с фермерами и покупателями, посмотрел, чем торгуют. Такие ярмарки позволяют местным фермерам обеспечить людей свежей, качественной продукцией. А отсутствие наценок посредников делает ее доступнее», — отметил Середюк.

В Кемерове и Новокузнецке в преддверии Пасхи проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где жители могут купить свежие фермерские продукты, пишет «Сiбдепо».

«Такие ярмарки — это не только возможность купить свежие продукты без наценок посредников, но и важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона», — говорится в материале.

По словам Середюка, поддержка местных производителей является приоритетной в современных условиях.
Элина Позднякова

