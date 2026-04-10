Губернатор Кузбасса Середюк посетил продуктовую ярмарку в Кемерове

10 апреля 2026, 14:50

Глава Кузбасса Илья Середюк посетил сельскохозяйственную ярмарку на площади Советов в центре Кемерова и отметил отсутствие наценок на продукты.





По данным VSE42.RU, на ярмарке местные фермеры представили яйца, куличи, мясную продукцию, папоротник, ягоды, грибы и кедровые орехи и другие продукты.





«Обошёл ряды, поговорил с фермерами и покупателями, посмотрел, чем торгуют. Такие ярмарки позволяют местным фермерам обеспечить людей свежей, качественной продукцией. А отсутствие наценок посредников делает ее доступнее», — отметил Середюк.

«Такие ярмарки — это не только возможность купить свежие продукты без наценок посредников, но и важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона», — говорится в материале.