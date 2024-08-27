Губернатор Шапша: Citroen C5 Aircross — российский авто, собранный в Калуге

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша, который возглавляет регион, где производят автомобили Citroen C5 Aircross, считает, что французам не стоит обижаться на сложившуюся ситуацию. Об этом сообщили в Газета.ру.
«Это наш автомобиль, он собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнёрам из Франции нужно на что-то обижаться. Пусть лучше они обижаются на себя», — отметил Шапша.
В конце 2023 года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, который принадлежит компании «Автомобильные технологии», была выпущена тестовая партия автомобилей. Эти машины были собраны методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, которые поставляются из Китая по железной дороге.
Кузова для кроссоверов доставляются в Россию в окрашенном виде, но не собранными. На заводе есть конвейер, на котором в кузова устанавливают стёкла, прокладывают проводку, монтируют оборудование салона и агрегаты.
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