В Общественной палате Подмосковья обсудили работу наблюдателей на выборах

Фото: пресс-служба МИСК МО
Работу наблюдателей на предстоящих выборах президента Российской Федерации обсудили в ходе пленарного заседания Общественной палаты Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций.
Важность работы наблюдателей для обеспечения прозрачности и легитимности выборного процесса отметил заместитель председателя регионального правительства Вячеслав Духин.
Он добавил, что технически выборы полностью подготовлены, однако нельзя исключать возможных провокаций, и наблюдатели должны быть готовы противодействовать им.
О подобных рисках предупредил и председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
В ходе голосования в Подмосковье будет работать Центр наблюдения за выборами. Он откроется в Одинцове 14 марта. Оттуда можно будет круглосуточно наблюдать за всеми избирательными участками. В этом центре будет находиться российские и иностранные наблюдатели, а также представители различных политических партий.
Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта.
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«Факторы, которые сейчас влияют на ситуацию в стране — спецоперация и действия недружественных стран, требуют от нас бдительности. И в этом смысле еще важнее становится работа, которую выполняют те, кому доверено общественные наблюдение за выборами», — подчеркнул Духин.
О подобных рисках предупредил и председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
«Сейчас идет специальная военная операция, страна живет в условиях новых вызовов, связанных с санкциями, недружественной политикой в отношении нашего государства. Понятно, что те, кто враждебно настроены в отношении нас, будут использовать этот период в своих пропагандистских кампаниях. Всё это нужно принимать во внимание», — заявил Торкунов.При этом он выразил уверенность, что российское общество консолидировано и никто не в состоянии помешать ему выразить свою волю на выборах.
В ходе голосования в Подмосковье будет работать Центр наблюдения за выборами. Он откроется в Одинцове 14 марта. Оттуда можно будет круглосуточно наблюдать за всеми избирательными участками. В этом центре будет находиться российские и иностранные наблюдатели, а также представители различных политических партий.
«Между Московской областной Думой, фракциями и руководителями региональных партийных организаций было подписано соглашение о наблюдении и взаимодействии на предстоящих выборах. Я думаю, что совместная работа будет такой же эффективной, как на выборах губернатора в прошлом году, когда мы вместе работали в Одинцовском центре», — отметил спикер регионального парламента Олег Рожнов.Кроме того, в ходе заседания было подписано Соглашение с епархиями Московской митрополии о совместной работе по обеспечению прав лиц, находящихся в заключении.
Выборы президента Российской Федерации будут проводиться 15, 16 и 17 марта.
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Лев Каштанов