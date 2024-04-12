Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после ранения

Фото: официальный Telegram-канал Губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что он выписан из больницы после нападения.
«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал губернатор.
Чибис отметил, что все обошлось без осложнений, и что он постепенно идет на поправку. Губернатор также выразил благодарность всем медицинским специалистам.
Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот.
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Екатерина Коршунова