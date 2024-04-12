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Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после ранения

Губернатор Чибис сообщил, что его выписали из больницы после ранения
12 апреля 2024, 15:10
Фото: официальный Telegram-канал Губернатор Чибис

Фото: официальный Telegram-канал Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в Telegram-канале, что он выписан из больницы после нападения.
«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал губернатор.

Чибис отметил, что все обошлось без осложнений, и что он постепенно идет на поправку. Губернатор также выразил благодарность всем медицинским специалистам.



Напомним, нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот.

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Жители испанского курорта объявили голодовку из-за наплыва туристов
Daily Mail: жители Тенерифе объявили голодовку из-за массового туризма
12 апреля 2024, 15:46

Фото: iStock/deberarr

Жители одного из Канарских островов Испании объявили голодовку в знак протеста против массового туризма. Об этом сообщает Daily Mail.
Речь идёт о жителях острова Тенерифе, которые вышли на митинг с лозунгами об объявлении голодовки до момента остановки крупных туристических проектов правительством островов.

К этим проектам, в частности относится строительство нового пятизвёздочного отеля на одном из пляжей острова. Протестующие жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и увеличение стоимости жилья из-за растущего туризма.

При этом, по словам активистов, акция не нацелена на полную отмену туризма. Она рассчитана исключительно на уменьшение негативного влияния большого наплыва туристов на остров.

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#строительство
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«Мечта детства»: Космонавт Лончаков о своём первом полёте
12 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/freestylephoto

Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков поделился ощущениями от своего первого полёта в космос.
«Самым захватывающим был, конечно, первый полёт — в 2001 году с мыса Канаверал на космическом корабле «Шаттл». Я чувствовал, что это моя жизнь. Это моя мечта детства. Наверное, вся жизнь пролетела перед глазами с самого детства до того дня, где я сижу в кресле. Это уникально, потому что забытые моменты подсознание выдало», — рассказал в беседе с RT Лончаков.

До этого учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил россиян с 12 апреля, отметив, что сегодня знаменательные день не только для космонавтики, но и для церкви.

«Чудесным образом день полёта первого человека в космос совпал с памятью Преподобного Иоанна Лествичника. Ромейского святого, написавшего знаменитую «Лествицу». Книгу о духовном восхождении человека на Небеса», — приводит «Царьград» слова Малофеева.

Ранее сообщалось, что в государственных музеях Московской области подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики.

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Подмосковные музеи отметят День космонавтики лекциями, квестами и мастер-классами

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#мир
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На дорогах Подмосковья установят около 2 тысяч катафотов
12 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/freestylephoto

Почти две тысячи светоотражающих элементов — катафотов — разместят на дорогах Московской области в текущем году для повышения безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Катафотами будут оборудованы 20 участков дорог, расположенных в 12 городских округах региона. Это участки за пределами населённых пунктов, участки с опасными поворотами, места, где были зарегистрированы ДТП», — пояснил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что катафоты будут расставлены в шахматном порядке по оси дорог. Эти элементы создадут светоотражающий и шумовой эффект, что заставит водителя сконцентрировать внимание на поездке, предупредит выезд машины на встречную полосу и поможет избежать аварии.

Катафоты на дорогах Московской области размещаются с 2019 года, всего установлено уже свыше 165 тысяч таких элементов.

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Россиянам раскрыли методы определения профессии мечты
Карьерный наставник Лаврова: Надо определить интересы, навыки и компетенции
12 апреля 2024, 14:59

Фото: iStock/fizkes

Карьерный наставник Алина Лаврова заявила, что определится с деятельностью, которой хочешь заниматься, помогут интересы, а также имеющиеся навыки и компетенции.
«Любая практика даёт определённые навыки. Составьте список, что вы делали и что получалось лучше всего. Зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности, в которой вы сможете развиваться. Это также поможет объяснить на собеседовании, чем вы можете быть ему полезны. <…> Вспомните свои увлечения, и подумайте, какие подойдут для будущей профессии», — прокомментировала в беседе с RT Лаврова.

Кроме этого, эксперт рекомендовала проанализировать востребованные профессии на рынке труда, определить свои желания и амбиции, а также пройти профориентационные тесты.

До этого стало известно о новом стандарте организации деятельности курьерских служб в Москве для повышения качества и безопасности их работы. В основные требования теперь будут входить проверка личности, внешнего вида и транспортного средства курьера.

«Мы подготовили и утвердили единый стандарт работы московских курьерских служб. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда», — приводят argumenti.ru слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее стало известно, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.

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#профессия
#сотрудники
#стандарт
#выбор
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В собственность государства передали компании «крабовых королей»
Восемь рыбопромышленных предприятий в Приморье стали собственностью государства
12 апреля 2024, 14:59

Фото: iStock/SorinVidis

Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси по решению Арбитражного суда Приморского края. Об этом сообщает «Интерфакс».
В число компаний входят: «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси». Общая стоимость данных активов составляет порядка 22 миллиардов рублей.

Напомним, в конце прошлого месяца Арбитражный суд Приморского края удовлетворил один из нескольких исков Генпрокуратуры к 45 дальневосточным рыболовным компаниям.

Ранее сообщалось, что литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес. Владельцы Viciunai Group не хотели расставаться с российским бизнесом, однако вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».

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Юрист Соловьёв предложил запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах
12 апреля 2024, 14:43

Фото: iStock/Kathrine Andi

Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил о необходимости запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и электросамокатами.
Он пояснил, что такие средства передвижения создают большую угрозу для жизни и здоровья подростков.

«Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

А оператор кикшеринга Whoosh ввёл технологию «Антитандем», выявляющая поездки вдвоём. Такой режим начал функционировать в России, Белоруссии и Казахстане.

«Задача – привести к нулю число нарушений, создающих небезопасные ситуации. Следующим шагом компания планирует снижать скорость самоката в поездке с нарушением, делая поездку вдвоем неудобной и неэффективной. О причине снижения скорости сообщат через приложение. Штрафовать и блокировать пользователей начнут после случаев повторных нарушений», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.

Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявлял, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.

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#закон
#электросамокат
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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%
12 апреля 2024, 14:34

Фото: сайт Кремля

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, снизился на 2,1% и составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Сообщается, что опрос проводился с 1 по 7 апреля. В нем поучаствовали 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.

В исследовании также затрагивался вопрос о доверии российскому правительству и председателю правительства Михаилу Мишустину. По данным опроса, работу правительства РФ одобряют 56,2% респондентов, а деятельность председателя правительства Михаила Мишустина — 53,9% опрошенных.

Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью журналисту Моргану Пирсу, что российский народ избрал Владимира Путина на должность президента страны, поскольку он сильный лидер.

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#вциом
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«Безумие и провокация»: протоиерей Ильичёв — о признании РПЦ террористической
12 апреля 2024, 14:19

Фото: iStock/dimid_86

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы затем запретить его деятельность на территории страны. Соответствующее предложение он намерен направить в эстонский парламент.
Эстонская Православная Церковь (ЭПЦ) является частью Русской Православной Церкви (РПЦ), поэтому, когда слышишь подобные заявления от представителей той или иной страны, начинаешь задумываться, всё ли у них в порядке с головой. Православие в Эстонии имеет свои корни, и политикам не удастся перечеркнуть историю, рассказал в беседе с «Радио 1» протоиерей Димитрий Ильичёв.

Эстония уже не в первый раз становится инициатором гонений на РПЦ. Так, власти сообщали о высылке российского духовенства и признании русской церкви нелегитимной. Подобные гонения наблюдаются и в Болгарии, и на Украине, церкви которых также являются частью РПЦ.

В настоящее время эстонские власти продвигают двойные стандарты, подчеркнул протоиерей. Дело в том, что в стране предполагается продолжение работы православных храмов, однако все связи с Москвой будут разорваны. Но это невозможно из-за зависимости ЭПЦ от РПЦ.

«Говорить, что Московский патриархат является террористической организацией — это абсолютнейшее безумие. Честно нужно сказать, что как только начинается разделение и разжигание вражды на религиозной почве, после этого начинаются страшные катаклизмы, потому что тем самым политики теряют поддержку своего же народа. Я понимаю, что всем хочется думать, что РПЦ является частью политической системы России, но на самом деле это не так. Задача РПЦ — проповедовать слово истины и помогать людям идти на пути спасения и наследования Царствия Божия, вот и всё», — подчеркнул Димитрий Ильичёв.
Он отметил, что в Эстонии большое количество граждан исповедуют православие и говорят на русском языке. Для них церковь является местом поддержки и общения. Однако как в таком случае должны называться прихожане — террористами? — задался вопросом собеседник издания. И как тогда должна именоваться сама Эстонская православная церковь?

«Эти громкие лозунги и высказывания о том, что РПЦ является террористической организацией — это либо безумие, либо очень серьёзно продуманная провокация, которая рассчитана на разжигание вражды в своём же народе», — заключил протоиерей.
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#рпц
#эстония
#терроризм
#православие
#заявление
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Краснодарские хирурги пришили ребенку откушенное собакой лицо
12 апреля 2024, 14:09

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Краснодарские хирурги пришили ребёнку лицо, которое целиком откусила собака. Эта уникальная операция является первой в России. Об этом сообщает kuban.aif.ru.
Инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. По информации местных жителей, четырёхлетний мальчик забросил мяч в собачью будку и пошел его доставать. В результате этого собака вцепилась в лицо ребёнку — оторвала нос, часть губ и щёки.

Ребенка экстренно госпитализировали в детскую краевую больницу в Краснодаре. Операция длилась на протяжении двенадцати часов подряд.

В настоящее время малыш находится в больнице. Его лицо заживает уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница Кузбасса Надежда Павловская впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга.

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#врачи
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