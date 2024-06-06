Беглову на ПМЭФ показали механическую руку для участников СВО

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Петербургский международный экономический форум (ПМФ). На петербургском стенде ему показали механическую руку.
В этом году главная тема петербургского стенда — «Технологии, открытые для мира», сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Протез, продемонстрированный губернатору, — это не реквизит для научно-фантастического фильма, а продукция компании «БИОНИКА 2.0», созданной год назад.
Изготавливаемые её бионические экзо-протезы максимально похожи на настоящие. Беглов признал, что механическую кисть руки почти невозможно отличить от настоящей. Компания «БИОНИКА 2.0» работает по полному циклу изготовления индивидуальных высокотехнологичных протезов из самых современных материалов. Основная целевая группа — участники боевых действий на Украине, получившие тяжёлые ранения и потерявшие конечности.
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ПМЭФ-2024
Изготавливаемые её бионические экзо-протезы максимально похожи на настоящие. Беглов признал, что механическую кисть руки почти невозможно отличить от настоящей. Компания «БИОНИКА 2.0» работает по полному циклу изготовления индивидуальных высокотехнологичных протезов из самых современных материалов. Основная целевая группа — участники боевых действий на Украине, получившие тяжёлые ранения и потерявшие конечности.
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Александр Бойцов