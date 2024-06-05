ПМЭФ подвергался DDoS-атакам на свои системы связи

Фото: istock / welcomia
С 3 июня в работе провайдера Ростелеком, обслуживающего системы связи ПМЭФ, зафиксирован ряд сетевых проблем, вызванных массированными DDoS-атаками. Об этом сообщил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.
«Проводится комплекс мероприятий по митигации данных атак, в том числе с привлечением ТСПУ (программно-аппаратный комплекс технических средств противодействия угрозам), разработанный Роскомнадзором», — сообщил Кобяков.Сейчас после включения дополнительных мер защиты нагрузка на магистральные каналы связи снизилась и держится в безопасных значениях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года.
В ходе ПМЭФ было представлено фамильное древо президента России Владимира Путина. Родословную показали на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Россиянам раскрыли, стоит ли бояться участившихся возгораний китайских авто
Безработица в России в апреле снизилась до нового исторического минимума
Выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость
Алина Юрчак