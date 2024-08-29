У Дурова во Франции отобрали все паспорта

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Парижский суд изъял все паспорта у основателя Telegram на время следствия. Меры приняли для того, чтобы подследственный не смог покинуть Францию, сообщила 29 августа член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.
«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть, у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», – приводит комментарий Сидоровой ТАСС.
Павла Дурова отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро после многочасового предъявления обвинений в суде. Сейчас основатель мессенджера находится под судебным надзором и обязан отмечаться у жандармов два раза в неделю.
По совокупности обвинений миллиардеру грозит 10 лет тюрьмы. Среди статьей, которые вменяют Дурову есть соучастие в распространении детской порнографии и обороте наркотиков в мессенджере,
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Лия Мурадьян