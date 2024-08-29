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У Дурова во Франции отобрали все паспорта

Суд забрал у Дурова все паспорта, чтобы он не покинул Францию
29 августа 2024, 16:54
Фото: istockphoto/ SimonLukas

Фото: istockphoto/ SimonLukas

Парижский суд изъял все паспорта у основателя Telegram на время следствия. Меры приняли для того, чтобы подследственный не смог покинуть Францию, сообщила 29 августа член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.
«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть, у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», – приводит комментарий Сидоровой ТАСС.

Павла Дурова отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро после многочасового предъявления обвинений в суде. Сейчас основатель мессенджера находится под судебным надзором и обязан отмечаться у жандармов два раза в неделю.



По совокупности обвинений миллиардеру грозит 10 лет тюрьмы. Среди статьей, которые вменяют Дурову есть соучастие в распространении детской порнографии и обороте наркотиков в мессенджере,

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#франция
#париж
#арест
В Омской области введён режим ЧС из-за обильных осадков
29 августа 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Marcin Lukasiak

В Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стали обильные осадки в регионе, а также связанный с этим фактом перенос сбора урожая на более поздний срок.
Об этом сообщил глав региона Виталий Хоценко. В своём телеграм-канале губернатор написал, что перенос уборочной кампании на более поздние сроки из-за обильных ливней позволит работникам аграрного сектора, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайных ситуаций, подать заявления на получение страховой выплаты.

По словам Хоценко, в Омской области от чрезвычайных ситуаций природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Он также отметил, что, несмотря на объективные трудности, сельскохозяйственные производители делают всё возможное для проведения уборочной кампании.

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#осадки
#омская область
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В Королёве завершается капремонт школы №22
29 августа 2024, 16:47

Фото: Роман Савельев

Школу №22, расположенную в микрорайоне Текстильщики города Королёв, капитально отремонтировали, оставшиеся работы завершат до начала учебного года, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Сегодня все основные работы завершены на 99%. Осталось убрать мусор и привести в порядок кабинеты. Недавно мы протестировали новую противопожарную систему. Всё прошло хорошо. Отремонтированная школа будет готова принять учеников в положенный срок – 2 сентября», — подчеркнул начальник участка Роман Тавмурзаев
В рамках капитального ремонта в здании школы обновили кровлю и фасад, а также инженерные сети, установили новые двери, окна, сантехнику и мебель. В отремонтированное учебное заведение с началом учебного года пойдут 304 ученика.

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#королёв
#капремонт
#капитальный ремонт
#школа
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Сын задержанного генерала Попова продавал в интернете военное снаряжение
29 августа 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, занимался он этим побочным бизнесом на протяжении двух лет — с 2018 по 2020 год. За это время Роман успел реализовать как минимум 24 лота. Сын задержанного за мошенничество чиновника Минобороны продавал рюкзаки, бронешлемы Ops-Core, военную одежду и обувь.

С 2020 года Роман некоторое время был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но затем решил выйти из бизнеса. Сыну офицера принадлежит квартира в Химках площадью 110 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 35 миллионов рублей.

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#квартира
#мошенничество
#обувь
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#минобороны
#сын
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Команда Каширской ГРЭС вышла в полуфинал игры «Что? Где? Когда?»
29 августа 2024, 16:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Команда Каширской ГРЭС вышла в полуфинал II Турнира по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Соревнования стартовали осенью прошлого года впервые с участием большинства дочерних обществ Группы «Интер РАО». Всего в них выступили 58 команд из 47 компаний.
«В число полуфиналистов вошла команда знатоков Каширской ГРЭС в составе Игоря Калиновского, Ивана Афанасьева, Александра Артюшина, Михаила Дойкина, Сергея Савельева, Сергея Вострикова, Максима Толстова и куратора Анастасии Епифановой. Команда произвела настоящий фурор в четвёртом туре, ответив на девять вопросов из 11. Из остальных 118 команд только пять ответили на семь вопросов», – отметили в пресс-службе.
Новый сезон начнётся в сентябре. Отборочные игры будут проходить до конца марта будущего года. Финальная серия запланирована на апрель-май 2025 года.

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#кашира
#игра
#московская область
#турнир
#подмосковье
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Экс-замминистра обороны Попов доставлен в суд, где решат вопрос о его аресте
29 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В 235-й окружной военный суд доставлен бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов. Сегодня инстанция рассмотрит ходатайство следствия о его заключении под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Экс-замминистра привезли к зданию суда в чёрном микроавтобусе, передаёт РИА Новости. Машину сопровождала карета скорой помощи, а самого Попова — несколько правоохранителей.

Как установили следователи, бывший заместитель министра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот».

Обогащался за государственный счёт Попов, находясь в сговоре с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем руководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Оба они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

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#минобороны рф
#следователи
#участок
#патриот
#новости
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Призёры премии «Экология – дело каждого» собрались на конференции в МГУ
29 августа 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Призёры премии «Экология – дело каждого» впервые стали участниками Международной школы по экологии на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова.
Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Участники премии из Китая, Индии и Ливана приехали в Москву в первый раз. Всего на конференцию приглашены 25 представителей 11 стран. Во время обучения они узнают о передовых направлениях работы в экологии и обращении с отходами.

Занятия второй Международной школы по экологии проходят на базе Химического факультета МГУ. Призёров премии Росприроднадзора из Китая, Индии и Ливана ждут лекционные и практические занятия под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов, живое общение с коллегами из разных стран и экспертами в области экологии.
«Призёры премии «Экология – дело каждого» из Китая, Индии и Ливана Чжихуа Тан, Рамачандаран Шастри и Галина Аббас мечтали побывать в России. Они узнают много важного и интересного о новейших практиках в области контроля за окружающей средой, обменяются опытом по реализации экологических проектов и смогут популяризировать их во благо экобезопасности наших стран», – сказала Радионова.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

На занятия приглашены представители Азербайджана, Белоруссии, Египта, Индии, Китая, Ливана, Монголии, Нигерии, Туниса, Турции, Узбекистана. Конкурсанты из Китая – многократные победители и призёры премии. Во многом это заслуга талантливого педагога и руководителя английской школы в городе Гуанчжоу Тана Чжихуа. За экологическое просвещение он удостоен благодарности от Росприроднадзора.
«Для меня огромная честь получить диплом от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Это лучший подарок. Всё, что я делаю для популяризации бережного отношения к природе, идёт от чистого сердца», – сказал Чжихуа Тан.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас – голос международной премии «Экология – дело каждого» в Ливане. Она не раз присылала свои работы, участвовали её семья, дети и друзья. Галина проводит большую работу по вовлечению подростков и молодёжи к участию в экологических проектах.
«Мы в Ливане очень много работаем с молодёжью. Вопросы экологии крайне актуальны для Ливана, и нам очень важно, что дети и взрослые могут принимать участие в такой инициативе. Мы благодарны, что нас пригласили на обучение в МГУ», – сказала Аббас.
Большой вклад в популяризацию экологической культуры в Индии вносит Рамачандаран Шастри – автор книг о международных отношениях. Писатель помог незрячим и слабовидящим ребятам из интерната подготовить конкурсные работы.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

«Многие страны во всём мире, включая Индию и Россию, включены в экологическую повестку, заинтересованы в охране окружающей среды и борьбе с загрязнениями. Важность экологии очевидна для всех: для школьников, рабочих, бизнесменов, индустрии и экономики. Ведь экология – это дело каждого», – сказал Шастри.
«Экология – дело каждого» – премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия вовлекает детей, молодёжь и взрослых в экологическую повестку. За время её существования поступили заявки из 78 стран, количество работ превысило 210 тыс. Приём заявок на пятый сезон премии проходит с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте.

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#экология
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#обучение
#конкурс
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«Ничего от них не ожидали»: Анна Белкина — об иске Google к RT
Анна Белкина прокомментировала иск Google к RT
29 августа 2024, 16:05

Фото: iStock/PeopleImages

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала иск Google к RT и отметила, что последние годы корпорация то и дело всячески препятствует деятельности издания.
«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — пояснила Белкина.

Недемократичность к российским медиа проявляет не только американская корпорация. Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил о «диктатуре демократии» коллективного Запада, в который в данный момент попал российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров.

«Не тюрьма, но и не свобода. Павел Дуров остается заложником «диктатуры демократии» коллективного Запада», — приводят argumenti.ru слова Слуцкого.

Ранее депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что уехавшие из Российской Федерации могут повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова.

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#москва
#предприниматель
#медиа
#тюрьма
#youtube
#telegram
#депутат
#google
#рф
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В Кашире достраивают здание полиции с тиром и котельной
29 августа 2024, 16:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Здание полиции возводят на 1-й Дзержинской улице в Кашире, в настоящее время работы находятся на завершающем этапе, ход строительства проверил глава городского округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новое современное здание предусматривает комфортное размещение всех отделений полиции. До конца сентября строители планируют закончить все фасадные работы. Для сотрудников будут созданы все условия: спортзал, тир, комнаты отдыха. Подрядчик планирует завершить строительство в ноябре и приурочить открытие ко Дню полиции», — сказал Михаил Шувалов.
Площадь здания составляет свыше восьми тысяч квадратных метров, в административной части будут обустроены кабинеты с комнатами отдыха, а на цокольном этаже — спортзал и тир. Кроме того, у здания предусмотрена своя блочно-модульная газовая котельная, плац с противоударным покрытием и парковка.

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#кашира
#строительство
#полиция
#михаил шувалов
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Во Власихе проведут реконструкцию теплового пункта
29 августа 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Центральный тепловой пункт планируют реконструировать во Власихе, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать центральный тепловой пункт «Спортивный». После проведения реконструкции мощность отельной должна составить 5,025 МВт. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 75 миллионов 74 тысячи 936 рублей, заявки принимаются до 11 сентября. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов Московской области и округа Власиха.

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#теплоснабжение
#реконструкция
#котельная
#комитет по конкуретной политике мо
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