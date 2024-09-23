Hamster Kombat объявил дату листинга: Можно ли будет вывести деньги из Хомяка?

Фото: сгенерировано в Kandinsky / «Радио 1»
В последнее время в сети появились слухи о возможном листинге криптовалюты Humster Combat в сентябре 2024 года. Это событие может привлечь внимание инвесторов и пользователей, интересующихся данной монетой.
Слухи о листинге Humster Combat в сентябре 2024В официальном канале Hamster Kombat вышла долгожданная новость — листинг HMSTR состоится 26 сентября. Подразумевается, что внутриигровая валюта будет доступна для торговли на бирже: пользователи смогут продавать ее и покупать. Перед этим должен произойти Airdrop Hamster Kombat — раздача токена пользователям.
После листинга пользователи смогут вывести свои средства различными способами, в зависимости от платформы и страны проживания. Однако стоит учесть, что вывод токенов может быть ограничен или требовать выполнения определённых условий. Рекомендуется ознакомиться с правилами и условиями платформы перед выводом средств.
Существует вероятность, что листинг криптовалюты HMSTR может переноситься.
Как пользователи смогут вывести средства с Humster Combat?Официального способа вывести монеты из Хомяка сейчас нет. Пользователей, попытавшихся сделать это раньше листинга, забанили или обнулили их аккаунт, лишив заработка.
Вывод токенов может быть ограничен различными способами. Например, может быть установлен минимальный порог для вывода, может потребоваться подтверждение личности или выполнение других условий.
На первом этапе игрокам будет доступна возможность вывести порядка 10% заработанных токенов. Разработчики Hamster Kombat пока не сообщили, когда можно будет вывести всю заработанную сумму и что для этого необходимо. 20 сентября стал последним днем, когда пользователи могли заработать криптовалюту в Hamster Kombat.
Игроки массово жалуются на раздачу токенов в Hamster Kombat
Сколько может стоить монета Humster Coin после листинга?Стоимость монеты Humster Coin после листинга может зависеть от различных факторов, таких как спрос и предложение на рынке криптовалют, интерес инвесторов, развитие проекта и другие.
Невозможно точно предсказать будущую стоимость монеты. На премаркете криптовалюты Hamster Kombat цены постоянно менялись: изначально монеты стоили от 0,000001 до 0,001 USD. К 24 июня стоимость упала до 0,3 USD — некоторые игроки уже могли заработать на Hamster Kombat, хотя самих монет на бирже пока не было.
К 22 сентября курс криптовалюты Hamster Kombat (HMSTR) составил чуть более 0.01 USDT (1 USDT равен $1) на премаркете на криптобирже Bybit по итогам раздачи пользователям первых токенов.
Судя по скриншотам пользователей в социальных сетях, игроки в среднем получали от 1000 до 3000 токенов, то есть от 900 до 2700 руб. по условиям актуального курса валюты РФ к доллару США.
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