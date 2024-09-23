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Hamster Kombat объявил дату листинга: Можно ли будет вывести деньги из Хомяка?

Цена за токен Hamster Kombat составила $0,01 на криптобирже
23 сентября 2024, 10:11
Фото: сгенерировано в Kandinsky / «Радио 1»

Фото: сгенерировано в Kandinsky / «Радио 1»

В последнее время в сети появились слухи о возможном листинге криптовалюты Humster Combat в сентябре 2024 года. Это событие может привлечь внимание инвесторов и пользователей, интересующихся данной монетой.

Слухи о листинге Humster Combat в сентябре 2024

В официальном канале Hamster Kombat вышла долгожданная новость — листинг HMSTR состоится 26 сентября. Подразумевается, что внутриигровая валюта будет доступна для торговли на бирже: пользователи смогут продавать ее и покупать. Перед этим должен произойти Airdrop Hamster Kombat — раздача токена пользователям.

После листинга пользователи смогут вывести свои средства различными способами, в зависимости от платформы и страны проживания. Однако стоит учесть, что вывод токенов может быть ограничен или требовать выполнения определённых условий. Рекомендуется ознакомиться с правилами и условиями платформы перед выводом средств.



Существует вероятность, что листинг криптовалюты HMSTR может переноситься.

Как пользователи смогут вывести средства с Humster Combat?

Официального способа вывести монеты из Хомяка сейчас нет. Пользователей, попытавшихся сделать это раньше листинга, забанили или обнулили их аккаунт, лишив заработка.

Вывод токенов может быть ограничен различными способами. Например, может быть установлен минимальный порог для вывода, может потребоваться подтверждение личности или выполнение других условий.

На первом этапе игрокам будет доступна возможность вывести порядка 10% заработанных токенов. Разработчики Hamster Kombat пока не сообщили, когда можно будет вывести всю заработанную сумму и что для этого необходимо. 20 сентября стал последним днем, когда пользователи могли заработать криптовалюту в Hamster Kombat.

Игроки массово жалуются на раздачу токенов в Hamster Kombat
Игроки массово жалуются на раздачу токенов в Hamster Kombat

Сколько может стоить монета Humster Coin после листинга?

Стоимость монеты Humster Coin после листинга может зависеть от различных факторов, таких как спрос и предложение на рынке криптовалют, интерес инвесторов, развитие проекта и другие.

Невозможно точно предсказать будущую стоимость монеты. На премаркете криптовалюты Hamster Kombat цены постоянно менялись: изначально монеты стоили от 0,000001 до 0,001 USD. К 24 июня стоимость упала до 0,3 USD — некоторые игроки уже могли заработать на Hamster Kombat, хотя самих монет на бирже пока не было.

К 22 сентября курс криптовалюты Hamster Kombat (HMSTR) составил чуть более 0.01 USDT (1 USDT равен $1) на премаркете на криптобирже Bybit по итогам раздачи пользователям первых токенов.

Судя по скриншотам пользователей в социальных сетях, игроки в среднем получали от 1000 до 3000 токенов, то есть от 900 до 2700 руб. по условиям актуального курса валюты РФ к доллару США.

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В Подмосковье перед стартом отопительного сезона осталось проверить 3% теплосетей
23 сентября 2024, 10:24

Фото: МинЖКХ МО

В Московской области в преддверии старта отопительного сезона проверили 97% тепловых сетей. Это 10 103 км из 10 440 км сетей региона, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.
Гидравлические испытания стартовали 5 апреля. Специалисты провели без малого 3,5 тыс. выездов для проверки и испытаний тепловых сетей. Полностью проверку завершили 46 муниципалитетов. В оставшихся шести городских округах проверено более 90% теплосетей. Процесс подготовки продолжается в следующих муниципалитетах: Солнечногорск, Дубна, Можайский, Щёлково и Пушкинский.
«Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье – на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
По данным министерства, за весь период проверок было выявлено 1880 утечек. Это позволит устранить проблемы до начала отопительного сезона.

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#теплотрасса
#подмосковье
#московская область
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Минтранс Подмосковья тестирует новые электробусы в Химках
23 сентября 2024, 10:24

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сейчас тестирует новые электробусы в Химках, после чего будет принято решение о целесообразности их закупки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время ведется тестовая эксплуатация электробуса, которая завершится в ноябре. Решение о целесообразности закупки данных транспортных средств будет приниматься после тестирования», – рассказали в пресс-службе в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщали, что АО «Мострансавто» завершило трёхмесячное тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автомобильном заводе SamAuto. Испытания проводились в реальных условиях на популярном маршруте МАП № 6 Одинцово — Москва. С июня по сентябрь автобус с пассажирами совершил более 23 000 поездок.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 23 сентября составила 5 баллов
23 сентября 2024, 10:17

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Пять баллов из десяти возможных составляет загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 23 сентября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Калужское, Ленинградское, Носовихинское, Рязанское, Дмитровское, Минское, Волоколамское, Пятницкое, Каширское, Косинское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксировано свыше 1,1 млн машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В подмосковных парках за неделю побывали более 1,8 млн человек
23 сентября 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,8 млн человек посетили парки Московской области за минувшую неделю — с 16 по 22 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошлой неделе стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей региона. (…) Всего на территории Подмосковья расположены 194 парка культуры и отдыха», — сказал глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.
Первое место в рейтинге недельной посещаемости занял парк «Пехорка» в Балашихе — он принял 74,6 тыс. гостей. На втором месте парк Толстого в Химках, в котором за неделю побывали 50,9 тыс. человек. Третье место занял Центральный парк Пушкинского округа — 44,8 тыс. посетителей. На четвёртом месте парк Мира в Мытищах с 44 тысячами посетителей. А замыкает топ-5 Сестрорецкий парк в Клину, который посетили 32,6 тыс. человек.

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#московская область
#подмосковье
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Эксперты рассказали, что делать при взломе аккаунта в «Одноклассниках»
23 сентября 2024, 09:43

Фото: iStock/StockerThings

Многие россияне пользуются социальной сетью «Одноклассники», и мошенники пытаются получить доступ к зарегистрированным там аккаунтам, чтобы вводить в заблуждение знакомых пользователя и вымогать у них деньги. Инструкцию о том, что нужно делать, чтобы вернуть себе взломанный злоумышленниками аккаунт и защитить его, подготовили в управлении по кибербезопасности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.
«Если вы подозреваете, что ваш аккаунт в «Одноклассниках» взломан, нужно последовательно выполнить три действия: завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах, сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.
1. Завершение всех активных сеансов входа на неизвестных устройствах

Сделать это можно только в web-версии сайта, в приложении такой опции нет. Нужно авторизоваться на сайте ok.ru, нажать на значок аккаунта в правом верхнем углу страницы, выбрать вкладку «Изменить настройки» и перейти в раздел «История посещений», а там выбрать опцию «Выйти из ОК на других устройства».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Смена пароля

Пароль можно поменять и на сайте, и в мобильном приложении ОК. Для этого в меню настроек нужно выбрать вкладку «Безопасность», а там — раздел «Сменить пароль».
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
 Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

3. Двухфакторная аутентификация

Установить двухфакторную аутентификацию тоже можно как в web-версии, так и в приложении.

На сайте в разделе «Настройки» нужно выбрать вкладку «Безопасность», а там — подраздел «Двойная защита» и способ «SMS-подтверждение», затем нажать «Получить код» и ввести полученный код из SMS.
Тот же путь через настройки нужно проделать для введения двухфакторной аутентификации через приложение ОК.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Больше информации о противодействии кибермошенникам размещено по ссылке.

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#подмосковье
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Процесс депортации мигрантов из России начнут записывать на видео
23 сентября 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Sashkinw

В России у судебных приставов появится возможность записывать на видео весь процесс выдворения мигрантов за пределы страны. Материалы видеозаписи затем будут храниться в архиве практически вечно.
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Сотрудники ведомства будут обеспечены соответствующими техническими средствами: стационарными IP-камерами, мобильными и портативными видеорегистраторами, фотоаппаратами и устройствами воспроизведения фото- и видеоинформации.

В ФССП пояснили, что эти меры позволят дополнительно обеспечить соблюдение прав граждан, осуществлять объективный контроль и фиксировать все детали при осуществлении производства по административным и уголовным делам. Отмечается, что участников съёмки обязаны будут предупредить о её проведении.

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#контроль
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#сотрудники
#мигранты
#съёмки
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В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона
В Приморье арестовали экс-зампреда правительства региона Елену Пархоменко
23 сентября 2024, 06:29

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко, сообщил в беседе с агентство РИА Новости пресс-секретарь краевого суда.
«Фрунзенским районным судом Владивостока Пархоменко Е.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 21 октября 2024 года. Приморским краевым судом постановление суда первой инстанции оставлено без изменения», – рассказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в рамках уголовного дела. Пархоменко обвиняется по пунктам «в» и «д» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий») РФ.

Ранее по подозрению в получении взятки был арестован глава Безенчукского района Самарской области. Арестованному чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы по статье 290, часть 5, пункты «б» и «в» Уголовного кодекса («Получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере») Российской Федерации.

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#взятка
#суд
#уголовное дело
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Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны РФ Иванова
23 сентября 2024, 04:04

Фото: istockphoto/Rawf8

Московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.

Бывший заместитель министра обороны РФ обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов, задержанный на рабочем месте в конце апреля, был арестован по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее адвокат Мурад Мусаев заявил, что Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). По словам адвоката, бывший замглавы Минобороны продолжает считать себя невиновным и не будет интересоваться ходом следствия, чтобы не оговорить себя.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания Иванова под стражей до 23 декабря. Адвокаты Иванова ходатайствовали об изменении меры пресечения и освобождении его под домашний арест.

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Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы
24 сентября церковь почитает память святой Феодоры Александрийской
23 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / arcady_31

Церковь 24 сентября вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, а по народному календарю с этого времени начинаются Федорины вечерки.
В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать 24 сентября, какие есть народные приметы на Федорин день.

История праздника

Феодора жила в III–IV веках в Александрии, которая в то время была центром христианства. Она была замужем за язычником, который издевался над ней и заставлял отречься от веры. Но Феодора не сдалась и продолжала молиться Богу.

Однажды муж решил проверить её веру и приказал принести в жертву идолам. Но вместо этого Феодора сама принесла в жертву мясо своего сына, чтобы показать мужу, что она не боится смерти и готова отдать самое дорогое ради веры.

Муж был потрясён её поступком и сам уверовал в Бога. Он отпустил Феодору и сына, после чего они смогли свободно исповедовать христианство.

Праздник Феодоры Александрийской напоминает нам о том, что вера и сила духа могут помочь преодолеть любые трудности. Он также призывает к уважению к свободе вероисповедания и к терпимости к другим убеждениям.

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Традиции праздника

В народе день Феодоры Александрийской называли Федорины вечерки. Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками — это слово дожило и до наших дней.

В Федорин день существует несколько традиций, связанных с уборкой и очищением дома. Считалось, что в этот день нужно убрать из дома всё ненужное, чтобы привлечь удачу и благополучие. Также можно было провести обряды очищения и защиты от злых духов:
  • Окуривание дома травами. Для этого можно использовать различные травы, такие как полынь, зверобой, лаванда или можжевельник. Травы нужно поджечь и обойти с ними весь дом, окуривая каждый угол. Этот обряд поможет очистить дом от негативной энергии и привлечь удачу.
  • Чтение молитв. Можно прочитать молитвы, которые помогут защитить дом от злых духов и привлечь благополучие. Например, можно прочитать молитву «Отче наш» или молитву святому Николаю Чудотворцу.
  • Использование оберегов. Можно повесить в доме обереги, которые будут защищать дом от злых духов и привлекать удачу. Так, можно повесить подкову над дверью или положить в углу дома камень с отверстием.
Фото: istock / Helin Loik-Tomson

24 сентября верующие посещают храмы, где совершают молитвы и богослужения.

В некоторых регионах России в этот день проводились ярмарки и гуляния, где можно было приобрести различные товары и попробовать блюда из тыквы.

Праздник Феодоры Александрийской также ассоциируется с началом осени. В этот день люди могут выйти на природу, чтобы насладиться осенними красками и провести время с близкими.

Что можно делать 24 сентября

Необходимо убирать дом и выбрасывать ненужные вещи. Это поможет привлечь удачу и избавиться от негативной энергии.

Стоит проводить обряды очищения и защиты, как было указано выше.

Наступает пора квасить капусту, готовить из капусты блюда — щи и голубцы.

Стоит приготовить блюда из тыквы. Овощ считается символом достатка и благополучия, поэтому её использование в пищу в этот день может привлечь удачу.

24 сентября принято загадывать желания. Считается, что желания, загаданные в Федорин день, могут исполниться.

Что нельзя делать 24 сентября

Не стоит ссориться и конфликтовать. Это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.

Запрещено оставлять дом неубранным. Это может привлечь неудачу и болезни.

Не нужно заниматься тяжёлой работой. Лучше отдохнуть и посвятить время семье.

Девушкам нежелательно ярко красить губы, чтобы в будущем не пришлось врать. Кроме того, под запретом мыть голову — смоешь всю удачу.

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Приметы на 24 сентября

Если 24 сентября идёт дождь, то осень будет дождливой. Это связано с тем, что дождь в этот день считается символом очищения и обновления.

Если листья с деревьев опадают медленно, то зима будет мягкой. Медленный листопад символизирует спокойную и мягкую зиму.

Если на Федорин день стоит туман, то день будет солнечным.

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