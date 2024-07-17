Химик Дорохов заявил об опасности освежителей воздуха

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Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что освежители воздуха могут быть опасны для здоровья.
Так, по его словам, химические вещества в аэрозолях могут вызывать астму, аллергии, головные боли, раздражение дыхательных путей.
Вместо них, считает специалист, можно использовать сухие смеси из трав и специй, а также растения в качестве «очистителей» воздуха.
Ранее учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова заявила, что некоторые аптечные БАДы усваиваются только при употреблении их в масляной форме.
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«Некоторые составляющие аэрозолей, такие как фталаты, могут негативно влиять на гормональную систему. Эти вещества являются эндокринными разрушителями, влияющими на гормональный баланс, что опасно для репродуктивной системы и общего состояния организма», — добавил в беседе с Газета.ру Дорохов.
Вместо них, считает специалист, можно использовать сухие смеси из трав и специй, а также растения в качестве «очистителей» воздуха.
Ранее учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова заявила, что некоторые аптечные БАДы усваиваются только при употреблении их в масляной форме.
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Мелисса Тимофеева