03 ноября 2026, 21:07

Россиянка побывала в США и назвала американскую еду бумажной

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Москвичка Евгения, побывавшая в октябре в США, поделилась впечатлениями о местной кухне. По словам путешественницы, во время поездки у нее часто болел живот, а питаться было практически нечем, пишет «Лента.ру».





Особое недоумение у россиянки вызвала доставка еды в номер. Заказанные боулы с курицей, лососем и овощами, по ее словам, имели слишком насыщенный вкус.





«В ресторанах еда очень дорогая, а в супермаркетах все как будто посыпано усилителем вкуса. Мы с девочками смеялись, что, видимо, это просто химоза химозовна, что американцы все посыпают глутаматом натрия. Их пища словно бумажная. Мне теперь понятно, почему многие американцы страдают от лишнего веса. Спустя некоторое время чувство насыщения словно испаряется, хотя еще час назад ты мог съесть огромный бургер или жирные тако», — рассказала она.