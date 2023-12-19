«Хороший русский – мертвый»: обыски и уголовное дело, что будет с Акуниным*

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Правоохранительные органы нагрянули в издательство «Захаров» в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина*. Прежде российский писатель, который неоднократно позволял себе провокационные высказывания, был признан террористом и экстремистом. Кроме того, на автора популярных произведений заведено уголовное дело. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем подозревается Акунин*, что он сказал об обстрелах Крымского моста со стороны ВСУ, и где сейчас находится писатель.
Что сказал Акунин в разговоре с пранкерами
В беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Борис Акунин* заявил, что не имеет претензий к Украине за нанесение ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он оправдал атаки беспилотников по Московскому региону и обстрелы Белгородской области.
СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*
Акунин* назвал Россию «огромным гноилищем» и добавил, что от нее исходит угроза соседним государствам.
В беседе с «Зеленским» писатель поделился своими размышлениями о том, как можно уничтожить Россию. По его мнению, этого можно достичь путем внесения раскола внутри страны. Также он поддержал тезис «хороший русский — мертвый русский».
На писателя Акунина завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
18 декабря Борис Акунин* признан в России террористом и экстремистом. В соответствующий перечень писатель внесен Росфинмониторингом под настоящим именем – Григорий Чхартишвили. Вскоре появилась информация о возбуждении в отношении писателя уголовного дела по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации.
Книги Акунина* исчезли из магазинов
После того, как в СМИ распространилась информация о русофобских высказываниях Акунина*, от продажи его книг отказались издательство АСТ, объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», сервис цифровых книг «Литрес». Генеральный директор АСТ Павел Гришков объяснил отказ от продажи произведений писателя тем, что заявления, сделанные Акуниным* вызвали широкий резонанс и требуют правовой оценки.
В издательстве «Захаров», выпускающем книги Акунина*, проходит обыск
Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров» в Москве, которое выпускает книги Бориса Акунина*. Об этом сообщил телеграм-канал Shot. В момент следственных действий в издательском доме находилась одна сотрудница, которая предположила, что обыски могут проводится из-за того, что «Захаров» не снял с продажи книги автора.
По информации портала, правоохранители изымают из офиса все тиражи книг и предупреждают издательский дом, что сотрудничество с Акуниным* не допустимо. В офисе находилось 22 произведения писателя.
Где находится Борис Акунин* сейчас
Писатель Борис Акунин* покинул Россию в 2014 году по политическим причинам. Позже он объяснял своей отъезд несогласием с позицией властей и заявлял, что никогда не любил Москву. Писатель обосновался в Лондоне. По словам Акунина*, его книги продолжают хорошо продаваться в том числе за рубежом.
Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*
Акунин* отреагировал на признание его экстремистом
Борис Акунин* отреагировал на признание себя экстремистом в России. Он заявил, что книги в России не запрещали с советских времен, а авторов произведений не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора.
«Это моя несчастная родина, попавшая под власть преступников. Люди, живущие там — даже те, кто этого еще не осознали — являются заложниками. Что ждет их дальше?» — недоумевает Акунин*.
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* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Крестьянова