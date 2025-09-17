Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

17 сентября 2025, 08:26

Фото: iStock/Stockcrafter

Хозяйка борделя Кэтрин Денуар поделилась интересной информацией о предпочтениях своих клиентов, пишет изданием Metro.





Она отметила, что самым распространенным запросом среди мужчин остается анальный секс. По словам Денуар, многие клиенты предпочитают пеггинг — практику, при которой женщина использует страпон для проникновения в мужчину.





«Обычно они женаты и слишком напуганы, чтобы рассказать о своих фантазиях женам. Они не хотят, чтобы их осуждали, поэтому обращаются за профессиональной помощью», — раскрыла собеседница.