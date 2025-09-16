В Подмосковье «Газель» сдавала назад и наехала на пенсионерку — видео

16 сентября 2025, 21:27

В Коломне грузовик при движении задним ходом наехал на пенсионерку на тротуаре

Фото: Istock/rep0rter

В подмосковной Коломне произошёл инцидент с участием автомобиля «Газель» и пенсионерки. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».