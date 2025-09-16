Достижения.рф

В Подмосковье «Газель» сдавала назад и наехала на пенсионерку — видео

В Коломне грузовик при движении задним ходом наехал на пенсионерку на тротуаре
Фото: Istock/rep0rter

В подмосковной Коломне произошёл инцидент с участием автомобиля «Газель» и пенсионерки. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».



Видео зафиксировало, как грузовой автомобиль начал сдавать задним ходом во дворе. В этот момент он наехал на женщину 1958 года рождения, которая стояла на тротуаре. В результате наезда пенсионерка попала под машину.

В этот момент женщина, которая сидела в припаркованном у обочины автомобиле, увидела случившееся. Она громко закричала и начала сигналить, чтобы оказать давление на водителя и обозначить место ДТП.

Скорая медицинская помощь доставила пострадавшую в больницу. Врачи не уточняют характер полученных ею травм. Точные обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Ольга Щелокова

