«Рвала голову ребенку»: Донцова раскрыла жуткие подробности нападения собаки на ее внука
Донцова: внук находится в ужасе после нападения собаки
Писательница Дарья Донцова рассказала, что ее внук находится в ужасном психологическом состоянии после нападения собаки, однако угрозы его жизни нет.
Напомним, семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Александр пострадал от нападения чужой собаки в подмосковном селе Дубцы. По ее словам, мальчик играл, когда мимо него проходил мужчина с собакой. В какой-то момент животное набросилось на ребенка и вцепилось ему в голову.
«Маленький семилетний ребенок не ожидает такого нападения, это, наверное, было понятно. Собака схватила ребенка за голову. Собака рвала ребенку голову. Собака исцарапала всего ребенка. Он весь в ужасном состоянии», — поделилась Донцова подробностями нападения с Москвой 24.
Она подчеркнула, что хозяин собаки в это время спокойно стоял и смотрел на происходящее. У мальчика от ужаса пропал голос, и он не мог кричать. Помощь ему оказал проходящий мимо мужчина. Ребенка госпитализировали в Детский центр имени Рошаля. Ему зашили раны, сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Я только благодарю Господа за то, что эта собака, которая рвала ребенка, не схватила его за шею, что целы глаза, что целы нос, что вообще лицо цело», — добавила Донцова.
В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» писательница уточнила, что сейчас внук лежит в палате вместе с мамой, а его психологическое состояние вызывает опасение. Мальчик сильно напуган.
«Ребенок сейчас находится в палате вместе со своей мамой. Он очень испуган. Он вздрагивает, когда открывается дверь в палату. Врачи говорят, что угрозы для жизни ребенка нет, но это чудо», — сказала Донцова.
Она отметила, что жители уже несколько раз жаловались на агрессивную собаку в полицию. После нападения на ребенка сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство.