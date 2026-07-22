«Рвала голову ребенку»: Донцова раскрыла жуткие подробности нападения собаки на ее внука

22 июля 2026, 16:15

Донцова: внук находится в ужасе после нападения собаки

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Писательница Дарья Донцова рассказала, что ее внук находится в ужасном психологическом состоянии после нападения собаки, однако угрозы его жизни нет.





Напомним, семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Александр пострадал от нападения чужой собаки в подмосковном селе Дубцы. По ее словам, мальчик играл, когда мимо него проходил мужчина с собакой. В какой-то момент животное набросилось на ребенка и вцепилось ему в голову.





«Маленький семилетний ребенок не ожидает такого нападения, это, наверное, было понятно. Собака схватила ребенка за голову. Собака рвала ребенку голову. Собака исцарапала всего ребенка. Он весь в ужасном состоянии», — поделилась Донцова подробностями нападения с Москвой 24.

«Я только благодарю Господа за то, что эта собака, которая рвала ребенка, не схватила его за шею, что целы глаза, что целы нос, что вообще лицо цело», — добавила Донцова.

«Ребенок сейчас находится в палате вместе со своей мамой. Он очень испуган. Он вздрагивает, когда открывается дверь в палату. Врачи говорят, что угрозы для жизни ребенка нет, но это чудо», — сказала Донцова.