Оставленная без присмотра собака спалила дом хозяев
В США собака случайно включила тостер на кухне и устроила пожар. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Все произошло в городе Белкэмп, штат Мэриленд, когда хозяев не было дома. Соседи успели вынести на улицу двух собак, однако двух других питомцев спасти не удалось.
Пожарные прибыли на место через 20 минут и быстро потушили огонь. В ходе расследования выяснилось, что одна из собак запрыгнула на кухонную стойку и случайно нажала на тостер. В результате искра воспламенила находящиеся рядом горючие предметы. Официально причиной пожара стал несчастный случай.
Ранее сообщалось, что в Таиланде собака принесла домой боевую гранату и грызла ее целый день, чудом не выдернув чеку.
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