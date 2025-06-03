Храм у Пискаревского кладбища в Петербурге построят в 2026 году
Завершение строительства храма у Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге планируются на конец 2026 года. Вице-губернатор города Евгений Разумишкин принял участие в церемонии закладки капсулы с архиерейской грамотой в фундамент будущего здания.
«Необходимо друг с другом общаться, приводить всегда своих детей, внуков, родственников, друзей на Пискаревский мемориал, чтобы они знали свою историю и видели все собственными глазами», — приводит «Петербургский дневник» слова Разумишкина.
Он добавил, что это место является святым для всех жителей города.
Освятил закладной камень наместник Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин.
«Каждый год мы приходим к Пискаревскому мемориалу в памятные дни, возглашая Вечную память всем погибшим во время Великой Отечественной войны, отдавая дань подвигу ленинградцев. Но важно, чтобы здесь обязательно был храм», - отметил епископ.
Напомним, временный храм возвели в 2019 году. В 2024-м было получено разрешение на строительство храмового комплекса. Планируется, что строительные работы завершат в 2026 году.
Тем временем в Прокопьевске Кемеровской области практически завершили ремонт школы № 14. В сентябре учебное заведение откроет свои двери для школьников, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Максима Шкарабейникова.
Реконструкцию провели в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» и региональной программы «Моя новая школа».
Отмечается, что после окончания всех работ надзорные органы проведут все необходимые проверки.