Храм у Пискаревского кладбища в Петербурге построят в 2026 году

03 июня 2025, 14:13

Фото: iStock/TomasSereda

Завершение строительства храма у Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге планируются на конец 2026 года. Вице-губернатор города Евгений Разумишкин принял участие в церемонии закладки капсулы с архиерейской грамотой в фундамент будущего здания.







«Необходимо друг с другом общаться, приводить всегда своих детей, внуков, родственников, друзей на Пискаревский мемориал, чтобы они знали свою историю и видели все собственными глазами», — приводит «Петербургский дневник» слова Разумишкина.

«Каждый год мы приходим к Пискаревскому мемориалу в памятные дни, возглашая Вечную память всем погибшим во время Великой Отечественной войны, отдавая дань подвигу ленинградцев. Но важно, чтобы здесь обязательно был храм», - отметил епископ.