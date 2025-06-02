В Петербурге создали реестр должников по алиментам
В Санкт-Петербурге на сайте Федеральной службы судебных приставов появился реестр должников по алиментам. Об этом рассказала главный судебный пристав города Анна Лашкова.
«В этот реестр вносятся лица, привлеченные к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, в список попадают должники по алиментам, находящиеся в исполнительном розыске», — пояснила Лашкова в беседе с «Петербургским дневником».Отмечается, что сведения о должнике по алиментам будут находиться в реестре, пока человек не погасит все задолженности. Исключение из списка происходит автоматически.
На сегодняшний день в реестр должников по алиментам внесли порядка семи тысяч жителей Петербурга.
Тем временем в Кемеровской области мужчине назначили обязательные работы на 250 часов за помощь товарищу, которого поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«Чтобы избежать конфискации автомобиля в доход государства, автолюбитель задним числом составил договор купли-продажи с беловчанином. Новый номинальный владелец авто обратился с иском в Беловский городской суд о признании права собственности на данное транспортное средство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный вину в совершении преступления не признал.