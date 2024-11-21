Художественный руководитель ДК им.Воровского получила благодарственное письмо

Запрет на карты Таро приведет лишь усилит интерес в обществе к магическим практикам. Об этом заявила таролог Аделина Панина, комментируя недавнее предложение одного из депутатов запретить платные гадания. По ее словам, Таро — не просто карты для гаданий, а проводник в мире подсознания.