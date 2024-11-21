Художественный руководитель ДК им.Воровского получила благодарственное письмо

Фото ? пресс-служба администрации г.о. Раменский
Инклюзия — это процесс интеграции всех социально уязвимых групп в общественную жизнь. В соответствии с распоряжением Правительства РФ организовали Инклюзивные творческие лаборатории по всей территории России.Одна из таких лабораторий была открыта на базе Дворца культуры имени Воровского и стала настоящей гордостью Раменского района, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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