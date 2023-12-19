Художник Розанов: Мы и есть традиционные ценности, о которых говорит президент Путин

Фото: сайт Кремля
Российские художники поддержали выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина в кандидаты на пост лидера страны. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель председателя правления Ассоциации художников народных промыслов Валентин Розанов.
По его словам, Владимир Путин пользуется большой популярностью среди простых людей, так как транслирует правильные мысли в своей политической деятельности.
«Владимир Путин всегда в своих речах и выступлениях выступает за традиционные ценности. А я, как художник народных промыслов, считаю, что такие как мы и есть те самые традиционные ценности. Мы народные традиции продвигаем со своей стороны, а Владимир Путин – с высокой политической трибуны. Мы слышим отзывы о его политической деятельности, о его работе на внутреннюю и внешнюю политики. Я и все мои знакомые поддерживаем его выдвижение на следующий срок, и в будущем будем поддерживать», — сказал он.
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