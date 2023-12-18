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Врачи поддержали выдвижение Путина в кандидаты на должность президента России

Врач Каюгин объяснил, почему поддержал выдвижение Путина на пост президента
18 декабря 2023, 14:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
В состав инициативной группы вошёл главный врач «Домодедовской городской стоматологической поликлиники» Михаил Каюгин. В эфире «Радио 1» он рассказал, что Россия действует в интересах общего будущего, страна взяла курс на развитие и успешно следует по нему.
«Люди понимают, что Россия развивается успешно. Несмотря на все сложности, которые нас окружают, Россия идёт своим курсом. Я вижу, как увеличиваются зарплаты у врачей, как строятся новые поликлиники, открываются новые больницы, как завозят в них новое оборудование, делают современные ремонты, а клиники становятся сильными организациями», — отметил Каюгин.

По словам врача, смещаться с действующего курса нельзя. Он отметил, что в будущем ожидает роста зарплат медиков и большего развития системы здравоохранения.

Добавим, что участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента.
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Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, президенту Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, а 75,8% граждан страны признались, что одобряют его деятельность.

Напомним, Владимир Путин с первого своего президентского срока старался участвовать в выборах президента России в статусе самовыдвиженца. В 2000, 2004 и 2018 годах он шёл на выборы именно как самовыдвиженец. И только в относительно «спокойном» 2012 году (до того, как ряд стран Запада развязали в отношении России ничем не маскируемую информационную войну), Владимир Путин дал согласие на выдвижение кандидатом в президенты России от политической партии «Единая Россия».

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