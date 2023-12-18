Врачи поддержали выдвижение Путина в кандидаты на должность президента России

Фото: сайт Кремля
После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
В состав инициативной группы вошёл главный врач «Домодедовской городской стоматологической поликлиники» Михаил Каюгин. В эфире «Радио 1» он рассказал, что Россия действует в интересах общего будущего, страна взяла курс на развитие и успешно следует по нему.
По словам врача, смещаться с действующего курса нельзя. Он отметил, что в будущем ожидает роста зарплат медиков и большего развития системы здравоохранения.
Добавим, что участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента.
Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, президенту Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, а 75,8% граждан страны признались, что одобряют его деятельность.
Напомним, Владимир Путин с первого своего президентского срока старался участвовать в выборах президента России в статусе самовыдвиженца. В 2000, 2004 и 2018 годах он шёл на выборы именно как самовыдвиженец. И только в относительно «спокойном» 2012 году (до того, как ряд стран Запада развязали в отношении России ничем не маскируемую информационную войну), Владимир Путин дал согласие на выдвижение кандидатом в президенты России от политической партии «Единая Россия».
Читайте также:
Путин: все решения россияне примут сами, без чужих подсказок из-за рубежа
Путин назвалнарод единственным источником власти в стране
Медведев: «Единая Россия» сделает все, чтобыПутин победил на выборах президента
«Люди понимают, что Россия развивается успешно. Несмотря на все сложности, которые нас окружают, Россия идёт своим курсом. Я вижу, как увеличиваются зарплаты у врачей, как строятся новые поликлиники, открываются новые больницы, как завозят в них новое оборудование, делают современные ремонты, а клиники становятся сильными организациями», — отметил Каюгин.
Добавим, что участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента.
Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента
Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, президенту Владимиру Путину доверяют более 78% россиян, а 75,8% граждан страны признались, что одобряют его деятельность.
Напомним, Владимир Путин с первого своего президентского срока старался участвовать в выборах президента России в статусе самовыдвиженца. В 2000, 2004 и 2018 годах он шёл на выборы именно как самовыдвиженец. И только в относительно «спокойном» 2012 году (до того, как ряд стран Запада развязали в отношении России ничем не маскируемую информационную войну), Владимир Путин дал согласие на выдвижение кандидатом в президенты России от политической партии «Единая Россия».
Читайте также:
Путин: все решения россияне примут сами, без чужих подсказок из-за рубежа
Путин назвалнарод единственным источником власти в стране
Медведев: «Единая Россия» сделает все, чтобыПутин победил на выборах президента
Екатерина Клепко