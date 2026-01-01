Хватило секунды: биолог объяснил, почему ожоги в бане особенно опасны

01 января 2026, 18:53

Биолог рассказал о скрытых последствиях банных ожогов

Фото: Istock / vubaz

Ожоги, полученные в бане при контакте с сильно нагретыми поверхностями, могут быть куда опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Об этом Life.ru рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев.