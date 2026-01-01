Хватило секунды: биолог объяснил, почему ожоги в бане особенно опасны
Ожоги, полученные в бане при контакте с сильно нагретыми поверхностями, могут быть куда опаснее, чем кажутся на первый взгляд. Об этом Life.ru рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев.
По словам специалиста, при соприкосновении кожи с поверхностями, нагретыми до 70–100 градусов и выше — например, с дымоходом, — повреждение происходит молниеносно. За считанные доли секунды в тканях запускается цепочка разрушительных процессов. Высокая температура приводит к денатурации белков кожи и глубоких слоёв, что вызывает гибель клеток и формирование некроза.
Кроме того, повреждаются капилляры, из-за чего плазма быстро выходит в ткани. Это провоцирует сильный отёк и появление пузырей. Нервные окончания сначала реагируют резкой, невыносимой болью, а при глубоких ожогах могут погибать, что приводит к утрате чувствительности — тревожному и опасному признаку.
Эксперт отметил, что под воздействием жара разрушаются также коллагеновые и эластические волокна, отвечающие за прочность и упругость кожи. В результате практически неизбежно образуются рубцы.
Особую опасность такие ожоги представляют в области суставов — кистей, пальцев и запястий. Формирующаяся рубцовая ткань не обладает эластичностью, стягивается и может серьёзно ограничить подвижность, вплоть до утраты способности нормально сгибать руку.
