«Идеология с детства»: Стало известно, как пресечь нападения детей на учителей

07 апреля 2026, 11:45

Криминалист Игнатов назвал меры для пресечения нападений детей на учителей

Возвращение государственной идеологии и ужесточение пропускного режима в школах помогут предотвратить резонансные нападения подростков на педагогов. Такое мнение высказал криминалист Михаил Игнатов, комментируя гибель учительницы в Пермском крае.





В беседе с NEWS.ru Игнатов сообщил, что текущая ситуация требует системных мер, а не разовых решений. Эксперт отметил, что в школах необходимо организовать нормальную охрану. Он добавил, что нож зазвенел бы на рамках металлодетектора, однако ученик в Пермском крае пронёс его, а никто не увидел и не проверил.

«Пока мы не наладим нормальную работу с подростками и не будет на государственном уровне идеологии, прививаемой с детства, так всё и продолжится. Пожинаем плоды вакуума, который образовался в подростковой среде. В СССР была идеология с детства — октябрята, пионеры, комсомольцы», — заявил криминалист.