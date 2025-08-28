Минобрнауки установило новые минимальные размеры академических, социальных и аспирантских стипендий

28 августа 2025, 04:44

Студентам вузов повысят стипендии на 7,6% с 1 сентября 2025 года

Фото: Istock/SeventyFour

С 1 сентября 2025 года стипендии студентам российских вузов будут проиндексированы на 7,6%, в результате чего минимальная академическая стипендия составит 2224 рубля, социальная — 3340 рублей, а стипендии аспирантов и ординаторов достигнут 10 513 и 11 157 рублей соответственно.