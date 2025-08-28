Минобрнауки установило новые минимальные размеры академических, социальных и аспирантских стипендий
С 1 сентября 2025 года стипендии студентам российских вузов будут проиндексированы на 7,6%, в результате чего минимальная академическая стипендия составит 2224 рубля, социальная — 3340 рублей, а стипендии аспирантов и ординаторов достигнут 10 513 и 11 157 рублей соответственно.
Согласно письму Минобрнауки, направленному ректорам вузов, индексация затронет все категории студентов, обучающихся очно на бюджетной основе. Для аспирантов, занимающихся по приоритетным направлениям Минобрнауки, стипендия составит 10 513 рублей, а для остальных аспирантов и ассистентов-стажеров — 4380 рублей. Ординаторы будут получать не менее 11 157 рублей.
Размеры стипендий могут быть увеличены вузами сверх установленного минимума в пределах стипендиального фонда, формируемого на основе среднегодовой численности студентов-бюджетников. При этом социальная стипендия финансируется отдельно, исходя из количества её получателей. Закон об образовании обязывает вузы учитывать мнение студенческих советов и профсоюзов при установлении конкретных размеров выплат.
Для учащихся колледжей и техникумов минимальная академическая стипендия составит 806 рублей, социальная — 1214 рублей. Также предусмотрены повышенные стипендии для отличившихся в учебной, научной, общественной или спортивной деятельности. Их размер определяется вузами самостоятельно.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская отметила, что индексация стипендий является важным, но не единственным инструментом поддержки студентов. Ежегодно более 500 тысяч студентов получают различные формы социальной и академической помощи, включая грантовые программы.
