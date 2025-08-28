Васильева поддержала оценку за поведение в школах для передачи этических норм
Президент Российской академии образования Ольга Васильева поддержала введение оценки за поведение в школах, отметив, что это будет способствовать передаче детям принятых в обществе этических норм, при этом апробация системы начнется с 1 сентября 2025 года в семи регионах России.
По словам Васильевой, оценка за поведение является естественным элементом школьного процесса, так как нормы поведения, принятые в обществе, должны передаваться ребенку. Она подчеркнула, что лично у нее в школьные годы никогда не было «отлично» по поведению, но даже для получения «хорошо» или «удовлетворительно» требовалось старательное выполнение требований школы.
Пилотный проект будет реализован в 84 школах Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия. Оценку будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов и администрации образовательной организации. Система оценивания будет апробирована с 1-го по 8-й класс, чтобы не создавать напряженность для выпускников, готовящихся к экзаменам.
Инициатива также предполагает использование различных систем оценивания, включая пятибалльную, зачетную или трехуровневую модель. Критерии оценки включают дисциплинированность, соблюдение норм взаимодействия с окружающими, социальную активность и правомерное поведение. В дальнейшем проект планируется распространить на все российские школы.
Читайте также: