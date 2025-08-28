Васильева поддержала оценку за поведение в школах для передачи этических норм

28 августа 2025, 04:35

Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Президент Российской академии образования Ольга Васильева поддержала введение оценки за поведение в школах, отметив, что это будет способствовать передаче детям принятых в обществе этических норм, при этом апробация системы начнется с 1 сентября 2025 года в семи регионах России.