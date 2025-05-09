Игорь Угольников рассказал о погибшем на войне дедушке

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Народный артист России, актёр, режиссёр и продюсер Игорь Угольников заявил, что День Победы очень важен для него. Его собственный дедушка погиб во время Великой Отечественной войны.
«Здесь 80 лет назад должен был идти мой дед. Но он погиб 7 октября 1941 года. И для меня этот праздник, как вы понимаете, свят», – сказал он корреспонденту RT.В России отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9 мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
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