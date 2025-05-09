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Игорь Угольников рассказал о погибшем на войне дедушке

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Народный артист России, актёр, режиссёр и продюсер Игорь Угольников заявил, что День Победы очень важен для него. Его собственный дедушка погиб во время Великой Отечественной войны.
«Здесь 80 лет назад должен был идти мой дед. Но он погиб 7 октября 1941 года. И для меня этот праздник, как вы понимаете, свят», – сказал он корреспонденту RT.
В России отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9 мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.

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#история
#9 мая
Проект «От забвения к бессмертию» поможет разыскать погибших предков-героев
09 мая 2025, 14:49

Фото: istockphoto.com/bruev

Героико-патриотический проект «От забвения к бессмертию», направленный на восстановление сведений о месте и времени гибели советских солдат в годы Великой Отечественной войны, запустила Волгоградская академия МВД России, сообщает пресс-служба академии.
«За два года поисковики отряда Волгоградской академии МВД вместе с другими отрядами обнаружили останки 700 советских воинов. Их передали в криминалистическую лабораторию академии для исследования и восстановления внешнего облика по черепу. Получившиеся портреты героев размещены на сайте «Война в лицах», — говорится в сообщении.
Людям, чьи предки не вернулись с войны, предлагается зайти на сайт, выбрать регион, в котором, предположительно, погиб родственник, и посмотреть фотогалерею. И если кто-то из солдат окажется похожим на человека с семейных фотографий, сообщить об этом через форму обратной связи.

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#великая отечественная война
#поисковики
#солдаты
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В Ленобласти похоронены более 50 тысяч немецких солдат, погибших в 1941-1944 годах
09 мая 2025, 14:29

Мемориальное кладбище в деревне Сологубовка Ленинградской области (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

В Ленинградской области, на берегу реки Мги, между деревнями Сологубовка и Лезье, расположено самое большое на территории России немецкое военное кладбище. Сегодня здесь захоронены останки более чем 50 тысяч солдат и офицеров, погибших в этом регионе начиная с лета 1941 года и до момента изгнания фашистов с ленинградской земли зимой 1944-го. Кладбище является частью комплекса, включающего также Парк Мира и Успенскую церковь.
Известно, что в 1992 году был заключён договор между Россией и Германией, согласно которому Россия разрешает эксгумировать и перезахоронить останки немецких солдат на своей территории, но Германия берёт на себя всю заботу о советских воинских захоронениях на своей земле.
Как рассказал настоятель храма, а в 1990-е года секретарь прихода, протоиерей Вячеслав Харинов, перед ним не стоял вопрос, создавать кладбище или нет.
«<…> находили огромное количество немцев. И было непонятно: что с ними делать? Однажды стал свидетелем того, как поисковики отправили поднятые останки солдат вермахта в костёр. С точки зрения христианской этики такое недопустимо. Поэтому для меня лично вопрос, нужно или не нужно немецкое кладбище, не стоял», — сказал Харинов.
Он пояснил, что немецкая армия не была однородной. В Германии говорят, что нацисты были в Рейхстаге, а воевали простые немцы, у которых было два пути — фронт или концлагерь.
«Унтер-офицер Вольфганг Буф погиб, спасая жизнь нашему раненому офицеру, — рассказал настоятель храма изданию «Петербургский дневник». — Сохранились письма, в которых он писал, что ценности нацизма никогда не были ценностями немецкого народа. Его ценности — Бог и Евангелие. Дома его почитают едва ли не как святого».
Также Вячеслав Харинов отметил, что пресекает попытки героизации и романтизации погибших солдат и офицеров вермахта. На кладбище запрещено ставить индивидуальные памятные знаки — таковы условия договора 1992 года, но в некоторых местах из-под травы выглядывают небольшие каменные плитки с именами и датами рождения и смерти.
«Мы знаем о существовании таких «надгробий», — поясняет настоятель Успенской церкви. — Но не препятствуем такому проявлению памяти со стороны родственников. И этим показываем своё великодушие. Мы понимаем, что история персонифицирована».
Однако, Вячеслав Харинов был против установки в центре кладбища копии скульптуры из Нагасаки «Трагедия войны».
«Это была бы героизация смерти немецкого солдата. Мать-Германия держит тело дитяти, которого погубили варвары в Приладожье. Или посреди поля появился крест в форме немецкого Железного креста. У нас он ассоциируется с военными преступлениями. Такие кресты носили Геринг, Геббельс и другие», — пояснил настоятель храма.
По его словам, весь комплекс в Сологубовке и Лезье — беспрецедентный миротворческий проект современной России, в котором видна вся сила великодушия и доброй воли нашего народа.
«Наше превосходство над варварством и злопыхательством некоторых современных европейских политиков. Для меня лично это наследие и завещание последних ветеранов Отечественной, возвысившихся над мстительностью и злопамятностью и благословивших этот проект», — заключил Харинов.
Ранее в ночь на 9 мая неизвестные в масках повредили памятник маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.

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#поисковики
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«Вечерняя Москва» подготовила спецвыпуски из «Вечёрки» от 9 мая и 25 июня 45-го
09 мая 2025, 14:17

Фото: Владимир Баранов/«Вечерняя Москва»

Ко Дню Победы редакция газеты «Вечерняя Москва» подготовила комплект специальных выпусков из черно-белой «Вечёрки» — номера от 9 мая 1945 года и от 25 июня 1945 года.
Именно эти выпуски получили жители столицы после подписания акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а потом после исторического Парада Победы в июне 1945 года.

«Для медиахолдинга эти выпуски очень важны, ведь "Вечерняя Москва" — это единственная городская газета, которая ни на день не прерывала свою работу в годы Великой Отечественной войны, храня верность патриотическому долгу», — рассказал генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий.
Отмечается, что комплекты праздничных выпусков газеты раздали ветеранам и гостя, которые пришли на парад Победы на Красную площадь 9 мая 2025 года.

По словам главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова, сегодня, 9 мая, наша страна празднует не просто юбилейную дату, а личный праздник для каждого россиянина.
«Мы отмечаем, с одной стороны, героическую победу прошлых поколений и воспитываем память у будущих поколений. Мы помним и гордимся теми, кто подарил спокойствие нашей стране и всему миру, от души поздравляем всех с Днем Великой Победы! Слава защитникам Отечества!» — сказал Куприянов.

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Создатели ресурса «Лапша Медиа» рассказали о фейках на тему Великой Победы
09 мая 2025, 14:15

Фото: iStock / Saulo Angelo

80-летие Великой Победы стало поводом для тех, кто создаёт фейки, и для мошенников. Об этом сообщили создатели фактчекингового ресурса «Лапша Медиа».
Например, в преддверие праздника активно распространяли дезинформацию о продаже отравленных армейских фляжек и раздаче заражённых продуктов волонтёрами. Помимо этого, мошенники ко Дню победы использовали схемы обмана с особыми выплатами для ветеранов и инвестиционным проектом к 9 Мая.
«Были также вброшены домыслы о том, что Георгиевская лента – не символ победы над фашизмом, а знак распада СССР. Также утверждалось, что, если в рамках акции «Услышать Победу» набрать на телефоне код 1945, злоумышленники получат доступ к личному кабинету банка», – говорится в сообщении.
В новом подкасте создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» и активист Поискового движения России Роман Алымов вспомнил самые запоминающиеся фейки и мифы Великой Отечественной войны, чтобы не позволить переписать историю.

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В России полноценно заработал сайт реестра повесток
09 мая 2025, 13:22

Фото: iStock/scaliger

В России полноценно заработал сайт реестра повесток . До этого он работал в тестовом режиме только в трёх регионах.
На сайте можно войти в личный кабинет, проверить наличие повесток и заказать выписку.

Отмечается, что, если фамилия указана в списке, то повестка считается вручённой через 7 дней. За неявку в военкомат предусмотрены санкции в виде запрета на выезд из России, вождение автомобиля, регистрацию бизнеса и получение кредитов.

В настоящее время, по данным Telegram-канала «Москвач», сайт работает с перебоями. Вероятно, это связано с большим числом пользователей, желающих проверить наличие повестки.

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