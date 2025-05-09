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Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днём Победы

председатель Госдумы Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

председатель Госдумы Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Победы.
«9 Мая — священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. <…> Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым», — сказал Володин, его слова опубликованы на сайте ГД РФ.
Он выразил благодарность поколению победителей, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей.
«Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днём Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!» — заключил председатель Госдумы.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём Победы.

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Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
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#рф
#володин
Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
09 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/bruev

Журналист британского издания BBC Стив Розенберг отметил огромную цену, которую СССР заплатил за победу на фашизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в Великобритании помнят войну и общую победу в ней.
«Помнят войну, помнят победу... Все воевали вместе, но цена здесь, конечно, в Советском Союзе, огромная», – заявил Розенберг в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне. Глава государства подчеркнул, что его открытие приблизило Победу во Второй мировой войне после решающих сражений, которые произошли на территории Советского Союза.

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#победа
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Министр обороны Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы
09 мая 2025, 12:12

Фото: iStock/howtogoto

Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы в Москве, городах-героях и других городах, где дислоцированы штабы военных округов. Об этом пишет ТАСС.
Министр приказал 9 мая в 22:00 по местному времени провести праздничные салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в других городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Из документа следует, что будет произведено 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий. Также будут запущены фейерверки.

В Москве праздничные салюты пройдут во всех округах.

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Путин: Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою
09 мая 2025, 10:55

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Иван Секретарев / Михаил Корытов)

Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, помнит всех, кто отдал свою жизнь за победу.
« <…> склоняем головы <…> перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию», — сказал Путин на параде Победы.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

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Путин оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне
Путин: победу во Второй Мировой войне приблизило открытие второго фронта
09 мая 2025, 10:54

Владимир Путин (фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Открытие второго фронта поспособствовало приближению Победы во Второй Мировой войне после решающих сражений, произошедших на территории СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет помнить о том, что именно открытие второго фронта приблизило победу.

Также Путин отметил, что высоко ценит вклад в нашу общую победу союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая и всех тех, кто сражался во имя мирного будущего.

Военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятии присутствуют главы многих дружественных государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сербии Александра Вучича, а также премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество»: Путин произнёс речь на параде Победы
Путин на параде Победы заявил, что Россия не допустит искажения истории
09 мая 2025, 10:40

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своей речи глава государства подчеркнул, что Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками искажения правды о ней.
«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество», — цитирует слова российского лидера РИА Новости.
Также Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые прибыли на парад Победы.

Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

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