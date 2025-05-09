Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днём Победы

председатель Госдумы Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Победы.
«9 Мая — священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. <…> Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым», — сказал Володин, его слова опубликованы на сайте ГД РФ.Он выразил благодарность поколению победителей, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей.
«Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днём Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!» — заключил председатель Госдумы.Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём Победы.
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