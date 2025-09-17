Ихтиолог раскрыл, может ли человек спастись от акулы

17 сентября 2025, 18:54

Ихтиолог Кузищин: обычный человек не сможет спастись от акулы

Фото: iStock/Nautilus Creative

Появление акул в прибрежной зоне в Египте происходит из-за изменений климата и потепления Красного моря. Об этом рассказал профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин.





По его словам, с каждым годом подобные инциденты в Красном море происходят всё чаще.





«Скорее всего, это связано с глобальными изменениями климата, и не исключено, что с каким-то потеплением Красного моря. В этом случае акулы чаще заходят туда из Индийского океана, в том числе и такие виды, которые представляют опасность для человека», — отметил Кузищин в беседе с «Газетой.Ru».

«На прошлой неделе было зафиксировано закрытие пляжей в Хургаде продолжительностью три дня из-за предположительного появления акул. В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд», — приводит RT сообщение пресс-службы.