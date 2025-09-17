Ихтиолог раскрыл, может ли человек спастись от акулы
Ихтиолог Кузищин: обычный человек не сможет спастись от акулы
Появление акул в прибрежной зоне в Египте происходит из-за изменений климата и потепления Красного моря. Об этом рассказал профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин.
По его словам, с каждым годом подобные инциденты в Красном море происходят всё чаще.
«Скорее всего, это связано с глобальными изменениями климата, и не исключено, что с каким-то потеплением Красного моря. В этом случае акулы чаще заходят туда из Индийского океана, в том числе и такие виды, которые представляют опасность для человека», — отметил Кузищин в беседе с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что для человека наибольшую опасность несут крупные виды акул-рейдеров, тигровая акула, бычеголовая и лимонная акула.
Эксперт подчеркнул, что неподготовленный человек не сможет спастись от нападения акулы, поэтому посоветовал выйти из воды при объявлении опасности.
Тем временем в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) призвали отдыхающих в Хургаде внимательно следить за сообщениями морских спасательных служб.
«На прошлой неделе было зафиксировано закрытие пляжей в Хургаде продолжительностью три дня из-за предположительного появления акул. В настоящий момент доступ к воде открыт уже второй день подряд», — приводит RT сообщение пресс-службы.
Там добавили, что купание с понтона в открытом море до сих пор ограничено. Для туристов открыты прибрежные зоны.
Отмечается, что нападений акул на людей за это время не зафиксировано.