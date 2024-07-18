Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов

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Американский предприниматель Илон Маск ответил на критику в свой адрес со стороны президента США Джо Байдена, который обвинил его и «его богатых друзей» в намерении купить президентские выборы, намеченные на ноябрь.
Джо Байден опубликовал в социальных сетях пост, в котором обвинил Илона Маска в попытке повлиять на результаты президентских выборов, которые состоятся в ноябре.
Президент также разместил ссылку на сайт для сбора пожертвований в поддержку Демократической партии США. На странице сайта размещены фотографии Илона Маска и другого кандидата в президенты, Дональда Трампа.
Ранее Илон Маск утверждал, что президент США Джо Байден никогда не согласился бы участвовать в дебатах на площадке его социальной сети, где зрители могут наблюдать за происходящим в режиме реального времени и даже задавать вопросы.
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«Я живу в голове Байдена совершенно бесплатно», — написал Маск в ответ на пост.
Ранее Илон Маск утверждал, что президент США Джо Байден никогда не согласился бы участвовать в дебатах на площадке его социальной сети, где зрители могут наблюдать за происходящим в режиме реального времени и даже задавать вопросы.
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Мира Полтева