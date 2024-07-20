Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Фото: iStock/rarrarorro
Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести предельный возраст для кандидатов на выборах президента США. Об этом он заявил в социальной сети X.
«Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]», – отметил миллиардер.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Маска и обвинил его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно заявлял, что на следующих выборах он будет голосовать за республиканца Дональда Трампа. Позже предприниматель ответил на критику американского лидера в шутливой форме.
В марте Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» СМИ и активистов.
Читайте также:
Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов
«Я устал»: Джо Байден набросился на Илона Маска
Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа
Александр Климов