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Информаторы оповестили о выборах президента более 3,4 млн избирателей Подмосковья

29 февраля 2024, 11:13
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Поквартирное информирование жителей о предстоящих выборах президента России проводят в Московской области, по данным на утро четверга, 29 февраля, информаторы пообщались уже более чем с 3,4 млн потенциальных избирателей, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«3 миллиона 426 тысяч 248 подмосковных избирателей лично встретили информаторов на пороге своих домов. 73% опрошенных заявили, что планируют принять участие в голосовании», — говорится в сообщении.
В поквартирном информировании, которое проводится в регионе с 17 февраля, задействованы 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий, все они прошли специальное обучение.


Информаторы рассказывают, когда будут проводиться выборы, какие формы голосования доступны избирателям и где находятся участки для голосования, а также какие кандидаты участвуют в выборах. По окончании беседы избиратели получают информационные брошюры.

Узнать информатора можно по специальной брендированной одежде: это белый или синий пуховик с гербом Московской области и логотипом выборов, а также брендированная синяя сумка через плечо. У каждого информатора удостоверение члена участковой избирательной комиссии, а также есть бейдж с именем и номером УИК.

Выборы президента России состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#мособлизбирком
#информация
#президент
#московская область
#подмосковье
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Хирург Шугина из Подмосковья рассказала об участии и победе на конкурсе «Лидеры России»
29 февраля 2024, 11:43

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра в Балашихе Юлия Шугина завоевала победу в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России», она рассказала, что помогло ей победить и какие перспективы открывает конкурс, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
Юлия Шугина занимается не только административной работой, она практикующий хирург, оперирует новорождённых с экстремально малым весом и сопутствующими патологиями. Такая работа даёт понять, насколько важна слаженная командная работа.

«Детям после операции предстоит долгий реабилитационный период, во время которого их будут курировать врачи других специальностей. Здесь нужно довериться своей команде, этому учат на «Лидерах России», – отметила Шугина.
Она также отметила, что хороший управленец не допускает эмоционального и профессионального выгорания сотрудников.

«В детской службе Московской области с полной отдачей работают отличные врачи и сестры, которые готовы дежурить 24/7. (…) Важно вовремя отправлять их в отпуск», — подчеркнула победительница конкурса.
Выигранный образовательный грант Шугина планирует потратить на совершенствование своих навыков управленца и открыть многопрофильный детский центр.

Всего в пятом сезоне конкурса «Лидеры России» победу одержали более 100 управленцев из 31 региона РФ, а также участники из Сербии и Бельгии. Из представителей Подмосковья, помимо Юлии Шугиной, победителями стали ещё пять человек.

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#лидеры россии
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#московская область
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Песков: послание во многом можно будет считать предвыборной программой Путина
29 февраля 2024, 11:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному Собранию не только как действующий президент, но и как кандидат в лидеры государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер Кремля также добавил, что во многом это будет программа президента. Напомним, что от участия в дебатах Владимир Путин прежде отказался.

Обращение Владимира Путина будет транслироваться по всем федеральным каналам и в ряде кинотеатров. Прежде сообщалось, что он будет говорить об СВО, российской экономике, промышленности и мерах поддержки российских семей.

Прежде Дмитрий Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
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#дмитрий песков
#сво
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Сальдо раскрыл, когда останки князя Потёмкина будут возвращены в Херсон
Сальдо: после взятия Херсона туда будут возвращены останки князя Потёмкина
29 февраля 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

Останки князя Григория Потёмкина будут возвращены в Херсон сразу же после освобождения города российскими военными. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что в 2022 году останки и памятник Потёмкину были вывезены с территории Екатерининского собора Херсона. В настоящее время они хранятся в Херсонской области. Однако Сальдо не уточнил, где конкретно они находятся.

Также глава региона рассказал, что с территории города были эвакуированы памятники Александру Суворову, Фёдору Ушакову и Василию Маргелову. Он подчеркнул, что эти святыни обязательно необходимо сохранить.

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#владимир сальдо
#херсонская область
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#вс рф
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Правительство РФ рассмотрит предложение о выходном дне 31 декабря
Котяков: правительство рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днём
29 февраля 2024, 11:19

Фото: iStock/Zmaj88

В правительстве России рассмотрят предложение сделать 31 декабря выходным днём. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо для начала подготовить соответствующие нормативные документы, которые на данный момент ещё не приняты.

Котяков рассказал, что последние два года 31 декабря приходилось на выходной день, поэтому этот вопрос откладывался. Но теперь к его рассмотрению вернулись вновь.

Министр добавил, что россияне, по его мнению, счастливы от большого количества выходных и праздничных дней в стране, поэтому важно рассмотреть признание таковым и 31 декабря.

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#правительство
#россия
#праздники
#выходные
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В Подольске планируют построить современный квартал
29 февраля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

«Реновация Подмосковья — новый облик городов»: застройщик G3 GROUP ведет работы по разработке проекта планировки территории современного комфортного квартала в Поливаново городского округа Подольск. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на застройку было получано на аукционе от правительства Московской области.

«Проект предусматривает строительство малоэтажных домов и таунхаусов, а также объектов социальной инфраструктуры. Среди которых, детский сад на 330 малышей, школа на 700 учащихся, поликлиника со станцией скорой помощи, МФЦ, пожарное депо и участковый пункт полиции. <…> В рамках проекта будет расселено 5 ветхих домов в поселке Южный», - поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что основной целью проекта является сокращение ветхого и аварийного фонда за счет создания новых комфортных условий проживания.

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#проект
#счёт
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Школьники узнают о технологиях тестирования специалистов IT-отрасли на «Уроке цифры»
Во всех школах России состоится «Урок цифры»
29 февраля 2024, 10:48

Фото: iStock/Ridofranz

Во всех школах России с 11 по 31 марта состоится «Урок цифры». Об этом «Радио 1» сообщили в Минцифры РФ.
Отмечается, что в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в школах будут проводиться уроки по теме «Технологии тестирования». Ученики 1-11 классов узнают об основных видах, инструментах и особенностях тестирования программного обеспечения, а также о навыках и умениях, которыми должен обладать специалист этой отрасли.

Урок будет состоять из просмотра обучающего видеоролика, подготовленного специалистами проекта, и тестирования по итогам просмотренного. Тесты имеют три степени сложности для учеников начальной, средней и старшей школы.

«Тема этого урока, безусловно, важна для ИТ-отрасли. Но «Урок цифры» про технологии тестирования актуален не только для будущих айтишников. Тестирование развивает наблюдательность, внимательность, навыки объективного анализа и оценки важности событий. Тестировщик должен уметь ставить себя на место пользователей продукта, даже небольшой опыт в этой профессии заставляет задуматься о мнении других людей. А умение объективно проверять результаты работы полезно в любых сферах жизни», — отметила Директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.
Организаторами проекта «Урок цифры» выступают Минцифры РФ, Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» и компания «1С».

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#россия
#информатика
#технологии
#it
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Два миллионера из списка Forbes отказались от российского гражданства
Экс-участники списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства России
29 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/JessAerons

Бизнесмены Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, ранее числившиеся в списке Forbes, отказались от российского гражданства. Об этом сообщает издание Forbes.
Отмечается, что основатель американской IT-компании Veeam Software Баронов и глава компании Object First Тимашев отказались от своих российских паспортов в посольстве РФ в Республике Кипр. В настоящее время у них осталось гражданство этой страны. При этом Баронов проживает в Швейцарии, а Тимашев – в США.

В итоге, бизнесмены стали восьмым и девятым лицом из списка Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 года.

Напомним, что одним из миллионеров, также отказавшимя от российского паспорта стал основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков*.

Все они входили в топ-200 богатейших россиян по версии Forbes.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#гражданство
#бизнес
#бизнесмен
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Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации
На Сахалине военного осудили на 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО
29 февраля 2024, 10:06

Фото: istock / AMilkin

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима военнослужащего за отказ участвовать в СВО. Об этом информирует пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ и взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что 22 ноября 2023 года россиянин отказался выполнять приказ командира, который сказал ему ехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. В присутствии сослуживцев боец отказался исполнять приказ. Причиной отказа стали опасения за свою жизнь.

Отмечается, что преступление было совершено в период объявленной в России частичной мобилизации, что является отягчающим обстоятельством.

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#жизнь
#ук
#операции
#сво
#рф
#служба
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Эксперты объяснили, почему пик рождаемости в России приходится на лето
Специалисты НИУ ВШЭ связали месяц рождения ребёнка с доходом семьи
29 февраля 2024, 10:06

Фото: iStock/Kostikova

Доход семьи является важнейшим фактором для выбора месяца рождения ребёнка. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, о чём сообщает РБК.
Так, чем выше доход семьи, тем чаще рождение ребёнка планируется на летнее время. В период с 2000 по 2022 годы большинство российских детей появились на свет в июле и августе.

Такая тенденция наблюдается в регионах с высоким уровнем жизни, а также преимущественно с городским населением.

Также, по результатам исследования, дети, рождённые в марте, как правило живут в регионах с суровым климатом. Это, например Ненецкий автономный округ, Коми, Томская область.

Смещение пиков рождения на осень происходит в южных регионах, таких как Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия.

Исследователи убеждены, что сезонность рождаемости обусловлена социальными, социально-демографическими, экологическими и биологическими факторами.

В заключение отмечается, что планирование рождения ребёнка на лето крайне полезно и выгодно для матери. Она сможет проводить больше времени на свежем воздухе, включить в свой рацион питания свежие фрукты, овощи и ягоды, что положительно скажется и на её здоровье, и на здоровье ребёнка.

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#рождаемость
#дети
#семьи с детьми
#доходы
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