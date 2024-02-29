Информаторы оповестили о выборах президента более 3,4 млн избирателей Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Поквартирное информирование жителей о предстоящих выборах президента России проводят в Московской области, по данным на утро четверга, 29 февраля, информаторы пообщались уже более чем с 3,4 млн потенциальных избирателей, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«3 миллиона 426 тысяч 248 подмосковных избирателей лично встретили информаторов на пороге своих домов. 73% опрошенных заявили, что планируют принять участие в голосовании», — говорится в сообщении.В поквартирном информировании, которое проводится в регионе с 17 февраля, задействованы 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий, все они прошли специальное обучение.
Узнать информатора можно по специальной брендированной одежде: это белый или синий пуховик с гербом Московской области и логотипом выборов, а также брендированная синяя сумка через плечо. У каждого информатора удостоверение члена участковой избирательной комиссии, а также есть бейдж с именем и номером УИК.
Выборы президента России состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.
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Лев Каштанов