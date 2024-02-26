В Подмосковье развернули пункты приёма заявлений от избирателей, живущих в апартаментах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Мобильные пункты приёма заявлений о голосовании на выборах президента России по месту нахождения развернули в Московской области для людей, проживающих в апартаментах, эти пункты будут работать до 11 марта, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Статус апартаментов не позволяет жильцам оформить постоянную регистрацию. Поэтому проживавшие там смогут проголосовать на близлежащем избирательном участке только в том случае, если подадут заявление о голосовании по месту нахождения», — отмечается в сообщении.Один из таких мобильных пунктов приёма заявлений установлен на территории жилого комплекса «Спутник» в Красногорске. Там живут около 6 тысяч избирателей.
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