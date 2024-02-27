В Московской области начали набор и обучение наблюдателей за выборами

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Общественные палаты и избирательные штабы кандидатов в президенты России проводят набор и обучение наблюдателей за выборами. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, пригласив жителей Подмосковья войти в их число.
«Наблюдателем может стать гражданин России, обладающий активным избирательным правом. Наблюдателей могут назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также Общественная палата России и общественные палаты регионов – в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Федерации», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Жителям региона также напомнили, что наблюдателями не могут стать выборные должностные лица, депутаты, судьи и прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иноагенты.
Жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.
Также к выборам в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.
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Лора Луганская