Иностранец пытался незаконно вывезти советские награды в Китай

07 июля 2026, 11:07

В аэропорту Красноярска таможенники пресекли вывоз государственных наград в Китай

Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Красноярска таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай четырех советских государственных наград. Их обнаружили в багаже 57-летнего иностранца с помощью рентген-установки, сообщила пресс-служба ФТС.