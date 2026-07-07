Иностранец пытался незаконно вывезти советские награды в Китай
В аэропорту Красноярска таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай четырех советских государственных наград. Их обнаружили в багаже 57-летнего иностранца с помощью рентген-установки, сообщила пресс-служба ФТС.
Мужчину остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. В его сумке среди личных вещей находились орден Отечественной войны I степени, юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пассажир пояснил, что 15 лет назад купил их на рынке и вез в подарок другу.
Экспертиза подтвердила подлинность наград, а также признала две из них культурными ценностями. Правоохранители завели дела о недекларировании товаров (16.2 КоАП) и несоблюдении запретов и ограничений (16.3 КоАП). Все награды изъяли до решения суда.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово таможенники обнаружили сотни редких черепах в багаже россиянина.
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